„A legrosszabb helyzetben lévő emberekkel foglalkozunk”

video
  • A Menhely Alapítvány krízisautó szolgáltatása budapesti hajléktalan emberek számára nyújt közvetlen, személyes segítséget.
  • A szociális munkásokból álló csapat feladata például a sürgős orvosi segítségkérés, meleg ruha, élelmiszer vagy gyógyszer átadása, vagy éppen az, hogy valakit megfelelő szálláshelyre, vagy szociális intézménybe juttattnak el.
  • Velük tartottunk egy éjszakai műszakra.
  • Hajléktalan embereket segítő nonstop telefonszám: +36 1 338 41 86.
video hajléktalanság szociális munkás menhely alapítvány
