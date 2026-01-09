A Mandiner riporterének meglökése miatt javasol vádemelést a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség a Tisza honvédelmi szakértőjét, jelöltjét, Ruszin-Szendi Romuluszt egy szeptemberi eset miatt, amikor a politikus meglökte az őt kérdező Mandiner munkatársát – derül ki a police.hu pénteki közleményéből.

Azt írják, Ruszin-Szendi „egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan”, és az eset során „kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított”. A nyomozást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

Mindez pár órával azután derült ki, hogy a két korábbi, fegyverhasználat miatt indított eljárást éppen megszüntették Ruszin-Szendi ellen. „Mindezek ellenére azon vannak, hogy vádat emeljenek, órákkal azután, hogy a posztom megjelent az igazság győzelméről” – írta a tiszás jelölt pénteki posztjában.

Szerinte a cél az, hogy mindig legyen ellene folyamatban eljárás, „hogy a kampányban ezt fel tudják használni. A dehumanizálás, a karaktergyilkosság már nem működik, jogilag is megbicsaklott a tervük, ezért minden eszközt felhasználnak.” Hozzátette, hogy hasonló elkötelezettséget szívesen látna az MNB-ügyben vagy épp a gyermekbántalmazások kapcsán.

Magyar Péter is hasonlóan reagált rövid posztjában: „Közröhej. Orbán haverjai százmilliárdokat rabolnak el a Nemzeti Bankból: a rendőrség hallgat. Ruszin-Szendi Romulusz nevetve arrébb tol egy propagandistát: vádemelés.”

Az esetről készült felvételen a párt kötcsei eseményén Ruszin-Szendi először kézzel majd vállal is megtaszítja a mandineres riportert. Utána egy vonulóhoz lép oda, akinek átfogja a vállát. Ruszin-Szendi ezt így írta le: „még a Mandiner újságírója sem állította azt, hogy megbotránkozott vagy megriadt volna; a felvételeken is jól látszik, hogy az eseményen mindenki mosolyogva reagált a történtekre.”