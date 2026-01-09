A Mol még az újév előtt átpasszolt 10 milliárd forintot az Újpest FC-nek

10,2 milliárd forint került a Mol Nyrt.-től az Újpest FC-t üzemeltető Új Lila Labdarugó Kft. tőketartalékába – írta meg a 24.hu. Mindezt az újpesti Fóti útra tervezett új stadion tervezésére, kialakítására szánják.

A tőkeemelésről tavaly novemberben döntöttek, az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter és a Mol-csoport egyik vezetője, Székely Ákos által szignózott emelést pedig még a szilveszter előtti napon be is jegyezte a cégbíróság.

Az új stadion látványterve Fotó: MOL

A lap emlékeztet, hogy a tízmilliárdos tétel eltörpül a Mol méreteihez képest, a csoport ugyanis 2024-ben több mint 9100 milliárd forint árbevételt mutatott ki, az üzleti eredménye pedig megközelítette a 600 milliárd forintot. Az Újpest számára ez azonban nagyobb összeg, mint az összes pénz, amivel eddig rendelkezett.

A lap kérdésére válaszolva a Mol azt válaszolta, az emelés célja „az Újpest FC hosszú távú fejlesztési terveinek finanszírozása”. Tehát az új stadion, és minden ezzel járó kiadás az ingatlantól kezdve a fejlesztésen és a tervezésen át a megvalósításig részben ebből a pénzből lesz megoldva.

Fotó: MOL

Bár a projekt direkt állami támogatás helyett magánberuházásként valósul meg, novemberben megjelent a az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezete, amivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítanák az Újpest FC stadionját és a hozzá tartozó sportkomplexumot. A helyiek tiltakozásának tehát nem sok helye maradt.