A vártnál rosszabb volt a boltok forgalma novemberben

Novemberben a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal haladta meg az előző évit, míg októberhez képest csupán 0,1 százalékkal bővült. Éves alapon az élelmiszerboltokban 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés, jelentette a KSH pénteken.

A jelentés szerint az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1747 milliárd forintot ért el.

Az adatok a kiskereskedelmi forgalom bővülésének lassulását jelzik. Részben azért, mert szeptemberben és októberben még elérte a 3 százalékot az éves forgalomnövekedés, és az első 11 hónapban még 2,8 százalékos volt. De a havi adat is meglepően gyenge, hiszen november már az év végi bevásárlások miatt kifejezetten erős hónap szokott lenni: 2024 novemberében 0,6 százalékkal, egy évvel korábban 0,8 százalékkal volt magasabb a bolti forgalom, mint októberben. Ugyanilyen gyenge adatot, mindössze 0,1 százalékos havi növekedést utoljára 2022-ben, az inflációs válság felpörgésekor láttunk.

Két megyében ráadásul nemhogy nőtt volna, hanem vissza is esett a kiskereskedelmi forgalom: Komárom-Esztergomban 1,7 százalékkal, Nógrádban 1,3 százalékkal csökkent.

Az, hogy a vásárlókedv egy, a kiskereskedelemben egyébként hagyományosan erős hónapban nem nőtt túl dinamikusan, némileg aggasztó jel lehet, ha a negyedik negyedéves GDP-számokra gondolunk. Igaz, a turizmusból kedvező novemberi adatok jelentek meg, így továbbra is az látszik, hogy a fogyasztás erőt adhat a magyar gazdaságnak, ha már a beruházások továbbra is gyengén alakulnak.