Az iráni ajatollah szerint a tüntetők vandálok, akik Trump kedvében akarnak járni

„Vandalizmusra hajlamos banda jelent meg Teheránban és az ország más részein, és csak azért rombolja le saját országának épületeit, hogy az amerikai elnöknek kedvezzen” – mondta Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője a pénteken az állami csatornán.

Az ajatollah szerint a helyzet azért állt elő, mert Trump „azt az abszurd kijelentést tette, hogy támogatja azokat a tüntetőket, akik ártalmasak Iránra”. A kukákat gyújtogató tüntetőket tapasztalatlannak és gondatlannak nevezte. Az országot 1989 óta vezető ajatollah hozzátette, hogy „Trump kezei véresek” annak a „több ezer iráni mártírnak a halálától”, akik az Izraellel folytatott, amerikai részvétellel végződő 12 napos közvetlen háborúban harcoltak 2025 júniusában.

Irán helyzete a háború végével romlott meg jelentősen a régióban, gazdasága zuhanórepülésnek indult, az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra került. A lakosság jelentős része a kereskedőkkel közösen tüntet, a 2022-es tüntetésekhez képest azonban a rendszer egyelőre nem csapott vissza olyan durván – halálos áldozatok azonban így is akadtak. Trump pedig az év elején megfenyegette az iráni rezsimet, hogy a békés tüntetők segítségére siet, ha folytatódik az erőszak.

Iráni tüntetők Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

A tüntetések hátteréről és lehetséges kimeneteléről Csepregi Zsolt Közel-Kelet szakértővel beszélgettünk pár napja. Ő úgy látja, az iráni vezetés dönthet úgy is, hogy egy limitált külső konfliktust vállal Izraellel és az Egyesült Államokkal szemben, amely lehetővé teszi a keményebb belső megtorlás végrehajtását. Ebben az esetben a tüntetőket könnyen az „amerikai és cionista entitás ügynökeiként” lehetne beállítani, már megjelentek az iráni médiában erre utaló jelek.