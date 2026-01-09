Az uniós tagállamok megszavazták a dél-amerikai országokkal közös szabadkereskedelmi egyezményt

Az Európai Unió tagállamainak minősített többsége jóváhagyta az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást – írja a Politico.

Az uniós országok képviselői jóváhagyták azokat a kiegészítő mezőgazdasági piacvédelmi intézkedéseket is, amik akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból és Uruguayból túlzott mértékben megugrana az import. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke várhatóan a jövő héten Paraguayba utazik, hogy aláírja a megállapodást.

A kép illusztráció. Fotó: PATRIK STOLLARZ/AFP

A támogatók a megállapodásban lehetőséget látnak egy jelentős új piac megnyitására az európai vállalkozások és termelők előtt. Ugyanakkor több ország, köztük Lengyelország, Írország, Franciaország, Lengyelország és Magyarország is jelezte, hogy a helyi gazdálkodók tiltakozása miatt nem támogatja a megállapodást.

A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, ami pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.