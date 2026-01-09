Életveszélyes állapotba került a foghúzás után, beperelte „Orbán fogorvosát” Magdolna

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Begyulladt bölcsességfogát ment kivetetni Bátorfi Bélához Magdolna, ám pár nappal később életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A nő maradandó károsodást szenvedett, amiért Bátorfit okolja. Az orvos állítja, nem ő hibázott. A kettőjük verziója több lényeges ponton ellentmond egymásnak. A szakértői vélemény szerint Bátorfi több hibát is elkövetett, de nem ő a felelős Magdolna állapotáért.

Magdolna 2,5 éve polgári pert indított a fogászat ellen – ami még zajlik –, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A rendőrség nyomozást indított, az ügyben van is gyanúsított, de az nem az eredeti beavatkozást végző Bátorfi Béla, hanem egy akkori munkatársa, egy doktornő, aki Magdolnát pár nappal később, a kontroll során látta a rendelőben.

Az ügyben készült igazságügyi orvosszakértői vélemény is, ami szerint az egészségkárosodást nem Bátorfi okozta, viszont több szakmai hibát is megállapítottak, például, hogy begipszelt kézzel operált és érvényes engedélye sem volt. Bátorfi a szakértői vélemény megállapításait vitatja.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld bölcsességfog fogászat bátorfi béla foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés életmentő műtét
Kapcsolódó cikkek

Egy rendes alkalmazott sem dolgozott Orbán fogorvosának 1,3 milliárdos támogatásból épült intézetében, amit aztán eladtak egy NER-es építőcégnek, mégis lezárták a nyomozást

„Csupán az ügyvezetők és a tulajdonosok vannak bejelentve munkavállalóként” – írták a NAV nyomozói, majd lezárták az ügyet.

Haszán Zoltán, Szily László
bűnügy

A Tisza programigazgatója korábban Orbán fogorvosának köreivel került korrupciógyanúba

Zelcsényi Miklós pár éve megszervezte az egyik legsikeresebb magyar triatlonversenyt. A rendezvényszervezésre azonban azokhoz köthető cégekkel szerződött, akiktől az állami támogatást kapták a szervezésre. Ez az az ügy, amiben évek óta eredménytelen nyomozás zajlik és egy rendőrt is kirúgtak miatta.

Kaufmann Balázs
belföld