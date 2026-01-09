Elhunyt Kolosi Tamás szociológus és üzletember, a Líra Könyv Zrt. elnöke

Hosszan tartó betegség után január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke – közölte a sajtóval a Líra.

Fotó: Szilágyi Lenke

Kolosi Tamás 1946. március 11-én született polgári családban. Egyetemi tanulmányait az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakán végezte, majd szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett. A hetvenes-nyolcvanas években több hazai és nemzetközi összehasonlító kutatást vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint a polgárosodás folyamata a posztkommunista átalakulás folyamán.

1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig elnyerte el az MTA tudományok doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg. 1984-85-ben Darmstadtban volt egyetemi tanár. 1982-től az ELTE docense, 1987-től egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa lett. Tudományos munkásságáért és tudományszervezői tevékenységeiért 2001-ben Széchényi-díjat kapott. 1989-90-ben Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt.



1985-ben megalapította a TÁRKI-t, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt. A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált. Munkája eredményeként a 2004 óta Líra Könyv Zrt. néven működő társasághoz mára 85 könyvesbolt és hét kiadói márka tartozik, köztük az Athenaeum, a Corvina és a Magvető Kiadó.



Az elmúlt években fokozatosan visszavonult az üzleti élettől; lányának, Kolosi Beátának adta át a cégcsoport operatív irányítását. Kolosi Tamást január 9-én péntek délután családtagjai körében érte a halál. Felesége, két gyermeke (Kolosi Beáta mellett Kolosi Péter, az RTL vezérigazgató-helyettese) és két unokája gyászolja. Temetéséről később intézkednek.