Emelkedett az államadósság, pedig Nagy Márton még másfél hónapja is állította, hogy nem így lesz

Szűk másfél hónappal ezelőtt, november végén hallgatta meg a Parlament Gazdasági Bizottsága Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, aki akkor azt mondta, hogy a GDP-arányos államadósság a gyengélkedő gazdaság ellenére, a forint erősödésének köszönhetően 73,5 százalékon fog maradni, „ez egy reális dolog”.
Pár nappal később ezt az állítását tartotta a Költségvetési Bizottság előtt prezentált éves beszámolójában is, azzal a kitétellel, hogy a forint 1 százalékos árfolyamváltozása 0,3 százalékkal módosítja az államadósságot (ha erősödik a forint, ennyivel alacsonyabb lesz a GDP-arányos adósság, ha gyengül, ennyivel magasabb).
Persze, hozzátette azt is:
„lehet azt mondani, hogy én mondom, aztán nem így lesz, mindenki jöhet ezzel, de tegyük oda az én előrejelzéseimhez a piaci előrejelzéseket is, amikor valami nem következik be, akkor nemcsak az én várakozásom nem jön be, hanem senkié”.
Aztán eltelt pár hét, átléptünk 2026-ba, Nagy Márton pedig adott egy interjút az Indexnek, amiben már más szelek fújnak. A miniszter ugyanis elismerte, hogy a költségvetési hiány és az államadósság alakulása is eltér a korábban kommunikált pályától.
Egész pontosan azt mondta:
„Ami az eredményszemléletű hiányt illeti, 2025-ben várhatóan 4,9 százalékot tett ki, míg az államadósság szintje 74,6 százalék körül alakulhatott, amelyek belesimulnak az uniós átlagba.”
Lássuk mindezt egy érzékletes grafikonon:
A nemzetgazdasági tárca épp a napokban tette közzé a magyar államháztartás elmúlt évéről szóló adatokat. És bár az erről szóló közlemény címe az volt, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”, Magyarország pénzügyei valójában nem rendezettek, az adatok maguk meg egyenesen sokkolóak.
Mikor nyert utoljára lottón, vagy olyan játékban, ahol számokat kell eltalálni? – kérdezték a minisztert, aki sajnos nem válaszolt, de adott egy remek befektetési tippet. Emellett miután tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot.
Csődminiszter vs. „számos szép eredmény” – a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett. Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában.
Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.