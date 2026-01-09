Az extrém hidegben pörögnek a gázórák, aki nem figyel, annak nagyon fájhatnak a jövő havi számlák

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az elmúlt napokban sorra dőltek meg a magyarországi áramfogyasztási rekordok.

A gázfogyasztás szintén rég látott csúcson van.

Egy-egy család napi gázfogyasztása akár a másfélszerese is lehet az ilyenkor megszokottnak.

Aki nem éves átalánydíjat fizet, azt földre viheti a következő havi fűtésszámla, hacsak nem él egy jól bevált trükkel.

A földgáztárolók töltöttsége az elmúlt évek átlagánál sokkal alacsonyabb, de ezen most nem kell aggódni.

A Molnak viszont már fel kellett vennie a kapcsolatot az operatív törzzsel az üzemanyag-ellátás biztonsága érdekében.

Napok óta tart az évszakhoz képest nem, de az elmúlt teleken megszokott időjáráshoz képest szokatlan hideg. Péntek hajnalra az ország leghidegebb területein mínusz 15 fok alá is süllyedt a hőmérséklet – lakott területen a szécsényi mínusz 25 fok volt a negatív rekord –, kilenc év után újra teljesen befagyott a Balaton, és a leghidegebb zárványban, a bükki Mohos-töbörben mínusz 32,7 fokot mértek. A nagy hidegnek megvan a hatása az ország energiafogyasztására is: az ugyanis rekordokat döntöget.

30-50 százalékkal lehet magasabb a napi fogyasztás

Az áramfogyasztás már csütörtökön is történelmi csúcsra emelkedett, majd pénteken tovább nőtt. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir) honlapján elérhető adatok szerint a hitelesített bruttó rendszerterhelés csütörtökön 7648 megawatt körüli szinten tetőzött, pénteken viszont a még nem hitelesített adatok szerint lényegében elérte a 8000 megawattot, a fél tizenegyes és háromnegyed tizenegyes jelentés szerint is 7996 megawatt fölött volt. A mostani hideg napok előtti csúcsterhelés csaknem egy éve, tavaly január 20-án érte a magyar áramellátó rendszert, akkor 7663 megawatt volt a fogyasztás, amit most bő 4 százalékkal haladtunk meg.

A gázfogyasztás nem meglepő módon szintén jócskán megugrott az előző évekhez képest idén januárban, főleg az elmúlt napokban. A gázfogyasztás pénteken kora délután óránként 26 millió kWh, vagyis 2,6 millió köbméter fölött volt, de csütörtökön még 28 millió kWh, azaz 2,8 millió köbméter fölötti óránkénti szinteken is járt.

Ez napi 60 millió köbméternyi gázfogyasztást jelentene, ami sok éve nem látott rekordszint. Részben az elmúlt évek enyhébb időjárásainak köszönhetően, részben pedig amiatt, hogy a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború és az azt követő hónapok energiapiaci bizonytalanságai, illetve a 2022 nyarán bevezetett rezsicsökkentés-csökkentés miatt az elmúlt években jócskán visszaesett a magyarországi gázfogyasztás (2021-ben még 11 milliárd köbméter fölött volt, 2023-ban és 2024-ben már csak 8,5 milliárd).

Az előrejelzések szerint ráadásul még legalább egy hétig kitart a szokatlan hideg: a HungaroMet prognózisa szerint még jövő csütörtök éjszaka is mínusz 10 fok alatti hideg várható, és az ország legmelegebb helyein és óráiban is csak kicsivel megy nulla fok fölé a hőmérséklet. Így aztán sokan figyelhetik aggódva a gázóráikat, és gondolhatnak arra, milyen gázszámlát vagy villanyszámlát kapnak a következő hónapban. A napi fogyasztás a nem reprezentatív felmérésem szerint – megkérdeztem embereket, akikről tudom, hogy könyörtelen precizitással mindennap írják az óraállásokat – ezen a héten 30-50 százalékkal volt magasabb, mint egy átlagos téli napon.