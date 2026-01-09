Jó reggelt, MÁV: még fel se kelt a nap, de az észak-balatoni vonal már elesett

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.
Ahogy azt is: péntek reggel pótlóbusz közlekedik egy Ócsáról Kőbánya-Kispestre közlekedő vonat helyett.
Maradnak ki járatok a győri fővonalon, a Budapest-Hatvan vonalon, a Komárom-Esztergom vonalon Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbusz közlekedik egyes járatok helyett, és más változások is vannak, indulás előtt érdemes itt csekkolni, hogy mi az aktuális helyzet.
Azoknak, akik egy kicsit nagyobb lélegzetvételű utazásban gondolkodtak: a németországi erős havazás és ónosesőzések miatt a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani, ezért a német vasúttársaság (DB) azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben tehetik, január 8 és 10-e között halasszák el utazásukat vagy válasszanak alternatív utazási lehetőséget.
A MÁV pedig arra is figyelmeztet, hogy a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat (nem tudom, meglep-e ez még bárkit). Azt viszont jó tudni, hogy az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
De nem csak a vonatozóknak kell fokozottan figyelniük: ónos eső miatt a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki mára a HungaroMet Somogy és Baranya megyékre a várható jelentős mennyiségű veszélyes csapadék miatt.
Másodfokú figyelmeztetés érvényes Vas és Zala vármegyékben, míg elsőfokú figyelmeztetés Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékben.
Ez már a hideg negyedik hulláma, ami a napokban elér minket: Nyugat-Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek okkluziós frontja (ez az, amikor egy hidegfront utolér és megelőz egy melegfrontot) pénteken rásiklik a térségünket uraló fagyos légtömegre. Ennek hatására nyugat felől már hajnalban növekedni kezd a felhőzet, délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék, amely túlnyomóan hó formájában fog lehullani, de a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron-Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső, ónos eső várható.
Sok szerencsét mindenkinek a mai naphoz!