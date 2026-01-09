Kijev polgármestere arra kéri a lakókat, hogy aki tudja, ideiglenesen hagyja el a várost

Oroszország Kijev kritikus infrastruktúrát támadja, ezért Vitalij Klicsko polgármester azt kéri a lakosoktól, hogy ideiglenesen hagyják el a várost – írta meg a Kyiv Independent. Mindez azután, hogy pénteken egy orosz támadás miatt a város lakóépületeinek nagyjából a fele fűtés nélkül maradt. A város vízellátása is szünetel, miközben vészhelyzeti áramszünetek is érvényben vannak.

A városban -10 fok alatt van a hőmérséklet, így az oroszok éjszakai drón- és rakétatámadása a főváros energiainfrastruktúrája ellen különösen fájdalmas. Az épületek mellett emberi áldozatok is voltak, legalább négyen meghaltak, 19-en pedig megsebesültek.

Lakóépületeket is ért a támadás. Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Klicsko azt ígérte, mindent megtesznek, hogy megoldják a helyzetet, de azt mondta, ez volt az eddigi legpusztítóbb támadás a város ellen. „Felkérem a város lakóit, hogy akinek lehetősége van ideiglenesen elhagyni a várost olyan helyre, ahol van áram és fűtés, tegye meg” – mondta.