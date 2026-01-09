Kilenc év után újra teljesen befagyott a Balaton

2017 után újra teljesen összefüggő jégtakaró képződött a Balaton felszínén a tartós, kemény fagyoknak köszönhetően – írja az Időkép. A lap Szántód közeléből légifelvételeket is készített:

Ahogy azt írták, az elmúlt napokban kellően hideg volt az idő, viszont a gyakran élénk, erős szél a tó befagyása ellen dolgozott, a vízfelszínen kialakult kisebb-nagyobb jégtáblákat ide-oda sodorta, időnként össze is törte. Péntek hajnalra viszont a szél ereje jelentősen alábbhagyott, és a hőmérséklet a part közelében is többfelé -10 fok alá csökkent, így ki tudott alakulni az összefüggő jégréteg a tó felszínén.

A komp közlekedését a jégzajlás egyelőre nem befolyásolja, a járatok Szántód és Tihany között továbbra is óránként közlekednek 7:00 és 17:15 között. Az előrejelzések alapján a következő fagyos éjszakák tovább erősíthetik a jégképződést, ugyanakkor a jég vastagsága továbbra is egyenetlen, ezért rámenni veszélyes és tilos.

