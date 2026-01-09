Letartóztatták a tűzvész pusztította svájci bár egyik tulajdonosát

Pénteken őrizetbe vették a szilveszter éjszakai tűzvész által elpusztított Le Constellation bár két tulajdonosa közül az egyiket, Jacques Morettit. A svájci ügyészség közölte: a francia állampolgárságú Moretti esetében fennáll a szökés veszélye. Őt és feleségét, az ugyancsak francia Jessicát gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból okozott testi sértéssel, valamint gondatlanságból elkövetett gyújtogatással gyanúsítják.

A crans-montanai bárban keletkezett tűz negyven ember halálát okozta, és 116 embert sebesített meg. Az áldozatok közül sokan húsz év alattiak voltak. A héten derült ki, hogy a népszerű síparadicsomban található bárt öt éve nem vetették alá biztonsági ellenőrzésnek.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Jacques Moretti őrizetbe vételéről azután döntöttek, hogy pénteken őt és feleségét – akik közösen tulajdonolják a bárt – kihallgatták az ügyészek a Valais kantonban. A svájci jog szerint a nyomozás alá vont személyt őrizetben tartják mindaddig, amíg a bíróság 48 órán belül nem hoz döntést. A házaspárt korábban már büntetőeljárás alá vonták. A társtulajdonosok azt közölték, hogy „lesújtották” őket a történtek, és „teljes együttműködést” ígértek a folyamatban lévő nyomozás során. Szemtanúk szerint ugyanakkor Moretti a kasszával a kezében menekült ki az égő bárból.

Az ügyészek szerint a tűz akkor keletkezett, amikor az újévet ünneplők csillagszóróval ellátott pezsgősüvegeket emeltek a levegőbe, amelyek meggyújtották a pincehelyiség mennyezetén lévő hangszigetelő habot.

Pénteken Svájc országos gyásznapot tartott: egyperces néma csenddel emlékeztek a tűz áldozataira. Ezt követően az egész országban öt percen át szóltak a templomi harangok. A vonatok és villamosok megálltak, a zürichi repülőtér pedig rövid időre felfüggesztette működését.

A hír, miszerint a bárt öt éve nem ellenőrizték, sokkolta az áldozatok családjait. Romain Jordan, aki több családot is képvisel, a hét elején azt mondta: az ellenőrzések során feltárt „megdöbbentő számú szabályszegés és hiányosság” felveti a kérdést, hogy az önkormányzatot nem kellene-e „még nagyobb sürgősséggel” kivizsgálni. Az olyan helyeket, mint a Le Constellation, évente kellett volna ellenőrizni, ám Crans-Montana polgármestere, Nicolas Feraud kedden azt mondta: nem tudja megmagyarázni, miért maradt ez el ilyen hosszú ideig ennél a bárnál.

A tűz áldozatainak többsége fiatal volt – nyolcan 16 év alattiak. A sérültek közül sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és Svájcban, illetve más európai országokban kezelik őket. (via BBC)