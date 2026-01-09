Magánterületről szól rád egy hang, ha megnéznéd az Apáthy-sziklánál a bunkert, hogy hagyd el a területet

Elég kellemetlen meglepetés érheti azt, aki felsétálna az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez, és letekintene Budapestre: a szemébe villog két reflektor, és egy kamera veszi a mozgását, miközben hangszórókból közli fele egy gépies hang:

„Figyelem! Tiltott helyen tartózkodik! A hatóságok a területet balesetveszély miatt lezárták. Kérjük hagyja el a helyszínt!”

Az esetről a Telex számolt be, a lap videójában látható, hogy a kamerás, hangszórós-reflektoros figyelmeztető póznák a bunkerrel szomszédos luxustársasház kerítése mögött, vagyis magánterületen állnak. Miközben a kirándulóhelyen sehol máshol, ahol a turisták közlekednek, nincs semmilyen figyelmeztető tábla, ami megerősítené azt, ami a hangszórókból elhangzik, vagyis hogy balesetveszély lenne, vagy hogy tilos ott tartózkodni.

A luxustársasházat egyébként 2020-ban kezdték el építeni, az ingatlan akkor teljes egészében a NER-hez, és Szivek Norbert menedzser-vállalkozóhoz köthető Florion Invest tulajdona volt, azóta beszállt egy másik cég, a Porticus Ingatlan Befektetési Alap is - írja a Telex.

Hogy ki és miért helyezett ki olyan berendezést, ami azt állítja, hogy a túrázók tiltott helyen tartózkodnak, nem derült ki. A lap megkereste a II. kerületi önkormányzatot mint területileg illetékes hatóságot, valóban van-e balesetveszély, valóban van-e lezárás. Őrsi Gergely polgármester jelezte, hogy lakossági jelzések alapján a kerületi városrendészet helyszíni szemlét tartott, ahol megállapították, hogy a hangszóró, lámpa és kamera magánterületen álló oszlopon található, ám a közterületre irányul.

Ám mivel magánkamera nem figyelhet közterületet, ezért az nem jogszerűen van ott, így a kerületi önkormányzat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tett miatta. Őrsi közölte azt is, hogy a bunker és az azt körülvevő erdő a Pilisi Parkerdő Zrt.-hez tartozik, ezért az önkormányzat birtokvédelmi eljárást nem tudnak indítani.

A polgármester jelezte azt is: nem tud arról, hogy bármely más hatóság a területet balesetveszélyesnek nyilvánította vagy lezárta volna.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Telex megkeresésére az írta: a területen az erdőlátogatást sem az erdészeti hatóság, sem a Parkerdő – mint erdőgazdálkodó – nem korlátozta, a szóban forgó figyelmeztető eszköz pedig a szomszédos magánterületen található, de kihelyezésének okáról és üzemeltetésének körülményeiről nincs információjuk.

A lap kereste a társasház földhivatali tulajdoni lapján szereplő 1858/2439 tulajdoni hányadú Florion Investet is, hogy mit tudnak a területén az önkormányzat szerint jogszerűtlenül elhelyezett kameráról és egyéb eszközökről, ki rakta ki azokat és mi alapján, de egyelőre nem kaptak választ.