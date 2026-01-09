Meglepően könnyű eltüntetni a háborús plakátokat az utcákról

„Egyértelmű feltételt szabtunk a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor, eltűnnek a harckocsis plakátok Mosonmagyaróvárról” – írta a Facebookon pár nappal ezelőtt Szabó Miklós polgármester. A posztjából kiderült, ezeket a plakátokat a közterületeken már most, az új szerződés aláírása előtt pár héttel lefedte a plakátokat kihelyező cég.

Letakarták a plakátot
Fotó: Szabó Miklós Facebook-oldala

Az úgynevezett harckocsis plakátok a legutóbbi Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó kormányzati hirdetések, amivel a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint semmi baj nincs. Egy korábbi válaszukban a 444-nek azt írták, ezek nem is háborús plakátok, „a fiatalokat pedig nem a kormány háborúellenességétől, hanem a brüsszeli háborús tervektől kell félteni.”

A kormányoldal tehát a plakátok mögött van, ezért is érdekes, hogy az ellenzéki polgármester kisebbségből hogyan tudja elérni a háborús plakátok eltüntetését.

POLITIKA mosonmagyaróvár politikai hirdetés kormányzati plakát kormányzati hirdetés tank plakátkampány
