Megszavazta a szenátus Trump venezuelai fellépésének korlátozását

Az amerikai szenátus megszavazta csütörtökön a törvényjavaslatot, amely kötelezné Donald Trump elnököt, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását, mielőtt bármilyen újabb katonai akciót hajtana végre Venezuelában - írja a Politico.

A döntés 52-47 arányú többséggel ment át, amihez az kellett, hogy öt republikánus szenátor (Rand Paul kentucky-i, Lisa Murkowski alaszkai, Susan Collins maine-i, Todd Young indianai és Josh Hawley missouri szenátorok) is megszavazzák. Korábban egy demokrata szenátor, a pennsylvaniai John Fetterman jelezte, hogy ellenzi a javaslatot, végül azonban megszavazta ő is.



Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Ezzel viszont nem dőlt még el semmi, a törvényjavaslatnak át kell még mennie a Képviselőházon is, ezután pedig - hacsak nincs kétharmados támogató többsége - még Trump is megvétózhatja.

A Politico emlékeztet: a mostani, Trump hatáskörét korlátozó javaslat megszavazása meglepő jele a republikánusok közti megosztottságnak az elnök dél-amerikai országokkal kapcsolatos törekvéseivel kapcsolatban, és egyben fordulat is a tavaly novemberhez képest, amikor az elnök korlátozásáról szóló korábbi javaslat még elbukott. A demokraták azt ígérték, a továbbiakban hasonló akciókkal igyekeznek majd nyilvános állásfoglalásra kényszeríteni a republikánusokat, miközben Trump Grönland elfoglalásával fenyegetőzik, és katonai akciót tervez Kolumbiában.

Trump ezen terveinek nyilvános hangoztatása után hátrált ki mögüle három olyan republikánus szenátor, akik azelőtt támogatták a célkitűzéseit. Todd Young indianai szenátor például azzal indokolta a döntését, hogy Trump korábban a háborúk lezárásával kampányolt, egy elhúzódó katonai akció pedig ellentétes lenne ezzel.

Trump a szenátusi döntés után a Truth Socialön ment neki a renitens szenátoroknak, név szerint kiemelve őket, és hozzátéve: szégyelljék magukat, amiért együtt szavaztak a demokratákkal és megpróbálták elvenni tőle a hatalmat.