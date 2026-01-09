Mínusz 32,7 fokot mértek a Mohos-töbörben

időjárás
Az elmúlt évek leghidegebb éjszakája volt a tegnapi, szezonrekord már biztosan dőlt, a HungaroMet -25 fokot mért Szécsényben.

Dobogókőn már január elseje így kezdődött.
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Az MTI összegzése szerint amióta mérnek, a leghidegebb eddig 1942-ben Kecskeméten volt, mínusz 33 fok.

Fotó: MTI

Tegnapról mára kevés helyen nem ment -10 fok alá a hőmérséklet, ezzel szemben az ország északkeleti harmadán -20 fok közelében alakultak a minimumok, Zabaron -24, Mihálygergén -25 fokot mutattak a hőmérők - írja az Időkép.

A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatiai Intézete viszont a Mohos-töbörben még ennél is jócskán alacsonyabb hőmérsékletet mért: mínusz 32,7 fokot. Az intézet által üzemeltetett Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján, a Mohos-töböraljban rögzíti a felszín felett 2 m-rel fennálló léghőmérsékleti viszonyokat.

Hogy hogy jött össze ez a rendkívül alacsony hőmérséklet, arról részletesen lehet olvasni posztjukban:

A Mohos-töbörben tavaly augusztusban járt a 444 is, akkor épp a melegrekordok dőltek sorra.

