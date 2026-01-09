Meghosszabbítaná a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását az ügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványt tett három férfi és egy nő letartóztatásának meghosszabbítására, akik a Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggésben követtek el bűncselekményeket.

Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:

Juhász Péter Pál,

az élettársa,

Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató,

a gyerekeket ablakkilinccsel verő két volt rendész,

az a pszichológus, aki ugyancsak gyermekeket bántalmazott a javítóintézetben a gyanú szerint,

az intézet ügyintézője, aki házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletben van, mert bútorokat és szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos bizonyítékokat tüntetett el az intézményből és meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögötti titokszobába,

valamint a Juhász Péter Pálnak súgó nevelőnő is, aki nem segített a szexuálisan bántalmazott fiatalnak.

