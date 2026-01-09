Meghosszabbítaná a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását az ügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványt tett három férfi és egy nő letartóztatásának meghosszabbítására, akik a Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggésben követtek el bűncselekményeket.
Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.
Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat.
Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:
Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy ki kicsoda.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.
A Szőlő utcai ügynek eddig hét gyanúsítottja van. Ez már bőven túlmutat az eredeti prostitúciós ügyön, gyermekbántalmazásról és bűnpártolásról is szó van. Összeszedtük, mit lehet tudni eddig.