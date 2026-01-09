Orbán egy december 10-i Trump-levéllel köszöntötte ma reggel a magyarokat

Washingtonból, szeretettel!, magyar zászló, amerikai zászló (a szív lemaradt).

Ezzel a velős szöveggel posztolt egy képet a komoran néző Donald Trump amerikai elnökről Orbán Viktor magyar miniszterelnök, amihez mellékelt egy levelet is (az jöhetett szeretettel), az elnök aláírásával.

A levélnek, amiben Trump azt írja, hogy öröm volt fogadni Orbánt és delegációját az amerikai-magyar kapcsolatok Aranykorában, megköszöni, hogy Orbán meghívta Magyarországra (majd a csapata egyeztet az időpontról) és sok sikert kíván a közelgő kampányidőszakhoz, van néhány érdekessége.

Az egyik, hogy a tetején 2025. december 10-i dátum szerepel, ami vagy azt jelenti, hogy az amerikai-magyar elektronikus postakapcsolatok egy csigánál is lassabban juttatták el az amerikai elnök levélboxából a magyar miniszterelnök bejövő üzenetei közé az értékes üzenetet, vagy spambe ment Orbánnál, vagy valami ennél is sokkal izgalmasabb eseménysor felvezetőjeként osztotta meg velünk a kormányfő (lehet tippelgetni).

A másik, de ez már igazán csak a vájtszeműeknek tűnhet fel, hogy az amerikai elnök a levél címzésében Orbánt a Prime Minister of the Republic of Hungary titulussal illette, miközben a 2012-es átnevezési hullám óta a hivatalos megszólítása a Prime Minister of Hungary. De ne kukacoskodjunk.