Orosz olaj miatt szankcionált tartályhajót foglaltak el az amerikaiak

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az ötödik olajszállító hajót foglalta el az amerikai parti őrség péntek kora reggel - írta meg a Wall Street Journal amerikai tisztviselők közlése alapján. Az Olina nevű tartályhajó korábban Minerva M névre hallgatott, és orosz olaj szállítása miatt állt amerikai szankciók alatt.

A hajó Kelet-Timor zászlója alatt közlekedett, és legutóbbi ismert pozíciója a venezuelai partok közelében volt novemberben. A hajó valószínűleg hamis zászló alatt közlekedett, Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter pedig szellemflottákat emlegetett az eset kapcsán.

Az amerikai kormány által közölt kép az akcióról.
Fotó: -/AFP

A szellemflották kifejezést általában azokra a jellemzően kis országok zászlói alatt közlekedő hajókra szokás használni, amelyek nagyobb, szankcionált országok áruit, olaját szállítják az országban.

A lépés valószínűleg tovább fokozza az amúgy is feszült viszonyt az Egyesült Államok és Oroszország között, mivel az amerikaiak előző fogása üldözés közben még orosz zászlót is húzott az előző helyére, valamint orosz katonai gépek is kísérték az Atlanti-óceánon.

A pénteki akció során a tartályhajó legénysége nem ellenkezett, felengedték az amerikai parti őrség embereit a fedélzetre. Az Olina december 24-én a lap által idézett adatelemzők szerint hétszázezer hordó Merey nyersolajat rakodott be egy venezuelai terminálon, míg a hajó tulajdonosát egy honkongi cégben azonosította.

A Trump-kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Venezuela ideiglenes, Nicolas Maduro elnök elrablása után felállt kormányára. Az amerikai kormány értelmezésében Maduro az olajiparból származó bevételeket ellopta a néptől, és a hatalmi elit között osztogatta szét. Az olajexport a dél-amerikai ország egyik legfontosabb bevétele, efelett venné át az ellenőrzést az Egyesült Államok.

Fotó: DOUG MILLS/AFP

A tartályhajók elfoglalása Kínának, Oroszországnak és Iránnak is azt üzeni, hogy nem érdemes Venezuelával további szövetségeket kötni, és hogy az Egyesült Államok betartatja a szankcióit. Üzenet persze Venezuela ideiglenes elnökének, Delcy Rodrígueznek, hogy ha nem áll le az amerikai riválisokkal való üzleteléssel, könnyen megbánhatja.

külföld amerikai szankciók Egyesült Államok oroszország tartályhajó venezuela kristi noem Minerva M Delcy Rodríguez Olina olajszállító hajó olajszállító Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Az amerikaiak elfogták az orosz zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót

A Venezuelához köthető, orosz felségjelzés alatt hajózó tankert két hete üldözték, mert megsértette az amerikai szankciókat, és iráni olajat szállított.

Benics Márk
külföld

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.

plankog, Takács Lili, Bede Márton, Botos Tamás, Tábor Áron
külföld

Megkérdezték az amerikai külügyminisztertől, hogy miként tervezi irányítani Venezuelát

Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik elsősorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.

Bódog Bálint
külföld

Rengeteg olaj van Venezuelában, de kínszenvedés lesz kiaknázni

Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.

Haász János
gazdaság

Gerillaharcos lányaként lett technokrata szakértő: élete legnagyobb egyensúlyozása vár az új venezuelai elnökre

Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Horváth Bence
külföld