Orosz olaj miatt szankcionált tartályhajót foglaltak el az amerikaiak

Az ötödik olajszállító hajót foglalta el az amerikai parti őrség péntek kora reggel - írta meg a Wall Street Journal amerikai tisztviselők közlése alapján. Az Olina nevű tartályhajó korábban Minerva M névre hallgatott, és orosz olaj szállítása miatt állt amerikai szankciók alatt.

A hajó Kelet-Timor zászlója alatt közlekedett, és legutóbbi ismert pozíciója a venezuelai partok közelében volt novemberben. A hajó valószínűleg hamis zászló alatt közlekedett, Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter pedig szellemflottákat emlegetett az eset kapcsán.

Az amerikai kormány által közölt kép az akcióról. Fotó: -/AFP

A szellemflották kifejezést általában azokra a jellemzően kis országok zászlói alatt közlekedő hajókra szokás használni, amelyek nagyobb, szankcionált országok áruit, olaját szállítják az országban.

A lépés valószínűleg tovább fokozza az amúgy is feszült viszonyt az Egyesült Államok és Oroszország között, mivel az amerikaiak előző fogása üldözés közben még orosz zászlót is húzott az előző helyére, valamint orosz katonai gépek is kísérték az Atlanti-óceánon.

A pénteki akció során a tartályhajó legénysége nem ellenkezett, felengedték az amerikai parti őrség embereit a fedélzetre. Az Olina december 24-én a lap által idézett adatelemzők szerint hétszázezer hordó Merey nyersolajat rakodott be egy venezuelai terminálon, míg a hajó tulajdonosát egy honkongi cégben azonosította.

A Trump-kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Venezuela ideiglenes, Nicolas Maduro elnök elrablása után felállt kormányára. Az amerikai kormány értelmezésében Maduro az olajiparból származó bevételeket ellopta a néptől, és a hatalmi elit között osztogatta szét. Az olajexport a dél-amerikai ország egyik legfontosabb bevétele, efelett venné át az ellenőrzést az Egyesült Államok.

Fotó: DOUG MILLS/AFP

A tartályhajók elfoglalása Kínának, Oroszországnak és Iránnak is azt üzeni, hogy nem érdemes Venezuelával további szövetségeket kötni, és hogy az Egyesült Államok betartatja a szankcióit. Üzenet persze Venezuela ideiglenes elnökének, Delcy Rodrígueznek, hogy ha nem áll le az amerikai riválisokkal való üzleteléssel, könnyen megbánhatja.