Újabb két lengyel állampolgár kapott menedékjogot Magyarországon

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes után két másik lengyel állampolgár kapott menedékjogot Magyarországon – írta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a VSquare hírlevelében.

Fotó: Marcin Romanowski/Facebook

Magyarország brüsszeli EU-képviselete karácsony előtt levelet küldött az összes többi tagállam delegációjának, amiben azt írták:

„Magyarország 2025. december 23-án tájékoztatta az Európai Unió Tanácsát arról, hogy döntés született két lengyel állampolgár menedékjogi kérelmének jóváhagyásáról”

Nevek nincsenek a levélben, de a hivatalos tájékoztatás Panyi szerint azt jelenti, hogy Orbán Viktor már három lengyel szökevényt bújtat Magyarországon.

Marcin Romanowski még 2024-ben kapott politikai menedékjogot Magyarországon, nem sokkal később pedig az Alapjogokért Központ által gründolt Magyar-Lengyel Szabadság Intézetnél kapott munkát. Az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságügyi Alappal kapcsolatban összesen 11 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg, európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

2025 végén Romanowski egykori főnöke, a volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is Budapestre utazott több hétre – éppen akkor, amikor az ő őrizetbe vételét is elrendelték az Igazságügyi Alappal kapcsolatos visszaélések miatt. A kihallgatására nem akart hazamenni, de október 30-án Orbán Viktorral azért fotózkodott a Karmelitában. A miniszterelnök akkor azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja. Hasonló indoklással kapott korábban magyar menedékjogot Romanowski is.

