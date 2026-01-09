Venezuela szuverenitása, Orbán valósága

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb csütörtöki híreinkkel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.
Megírtuk, hogyan szakadt el teljesen a valóságtól az Orbán-kormány a 2022-es választás után. Arról is írtunk, hogy a magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.
Gazdasági repülőrajtról, Vitályos Eszter szentendrei óriásplakátjáról, Trump visszatérésének hasznáról és a venezuelaiak szuverenitásáról kérdeztünk a kormányinfón, ahol leginkább a nagy hóról faggatták a kormány képviselőit.
Kulcsposztokon hajt végre személycseréket Volodimir Zelenszkij, hogy egyszerre három fronton maradhasson talpon. A háborús védekezés és a békefolyamat menedzselése mellett a belpolitikai stabilitás megóvása is napirenden van 2026 elején.
Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből, és arra számít, hogy az USA évekig irányítja majd Venezuelát. A Polymarketen már lehet fogadni arra, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok, miközben Trump bődületesen megnövelné az amerikai védelmi költségvetést.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az idegenrendészet közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az ICE ügynökeire, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
Tyúkól#59: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat.
Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.
Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.
Vagyis 80-nál is több egyéni mandátumra számítanak.
Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.
Sokan aggódtak az extrém hóhelyzet miatt, volt, akit nem is sikerült teljesen megnyugtatni, Kérdezhetett a 444 is, Vitályos Eszter pedig az amerikai hókotró és a Dunakanyar népszerűsítése miatt is védekezni kényszerült.
És a kormányfő tájékoztatója után hat magyar államtitkárral is találkozott. A Scarlett Karoleva néven dolgozó újságíró valódi személyazonosságát azután nyomozták ki, hogy az ukrajnai háborúról és a moldáv választásról nyilatkozott a Russia Todaynek.
Az új biztonsági garanciákat nemrég jelentették be, az oroszok most azt mondják, a francia és brit létesítményeket is katonai célpontnak fogják tekinteni.
A szuverenitás védelmében.
Az amerikai elnök szerint az ideiglenes venezuelai kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amire annak szüksége van.
Kuba? Kolumbia? Szomália?
2027-ben az idei védelmi költségvetést másfélszeresére növelné.
A francia elnök szerint fennáll a veszélye annak, hogy Európa „az utolsó hely lesz, ahol továbbra is figyelmeztetünk azokra a játékszabályokra, amelyeket mások már nem tartanak be”.
Egyik sem túl jó - hogy finoman szóljunk. Kvóták, sztereotípiák, sablonos megoldások. Túl lehet lendülni ezeken? És kell-e egyáltalán?