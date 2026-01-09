Venezuela szuverenitása, Orbán valósága

reggel 4
Belföld

Megírtuk, hogyan szakadt el teljesen a valóságtól az Orbán-kormány a 2022-es választás után. Arról is írtunk, hogy a magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.

Fotó: Németh Dániel/444

Gazdasági repülőrajtról, Vitályos Eszter szentendrei óriásplakátjáról, Trump visszatérésének hasznáról és a venezuelaiak szuverenitásáról kérdeztünk a kormányinfón, ahol leginkább a nagy hóról faggatták a kormány képviselőit.

Forrás

Külföld

Kulcsposztokon hajt végre személycseréket Volodimir Zelenszkij, hogy egyszerre három fronton maradhasson talpon. A háborús védekezés és a békefolyamat menedzselése mellett a belpolitikai stabilitás megóvása is napirenden van 2026 elején.

Volodimir Zelenszkij és Kirilo Budanov
Fotó: HANDOUT/AFP

Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből, és arra számít, hogy az USA évekig irányítja majd Venezuelát. A Polymarketen már lehet fogadni arra, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok, miközben Trump bődületesen megnövelné az amerikai védelmi költségvetést.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az idegenrendészet közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az ICE ügynökeire, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

Podcast

Tyúkól#59: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat.

Illusztráció: Kiss Bence/444
