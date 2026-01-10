41 helyen állít új jelöltet a Fidesz, Kövér Peter Magyarként emlegette a Tisza elnökét

Cikkünk frissül

Három órás kongresszust tart a Fidesz, ahol bemutatják a 106 egyéni jelöljüket is. Kiderült, 41 helyen állít új jelöltet a Fidesz 2022-höz képest.

Orbán Viktor a tervek szerint háromkor mond beszédet. Az egykor kezdődött rendezvényen sorra szólalnak fel a Fidesz politikusai, illetve határon túli szereplők.

A felszólalásokat Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz választmányi elnöke nyitotta, aki azonnal a legmagasabbra emelte a tétet. Szerinte „sorsdöntő választás előtt állunk, és többet veszíthetünk, mint valaha”.

Fotó: Németh Dániel/444

Hogy mi forog kockán, azt Kövér a lehető legtágabban értelmezte: MINDEN. Felsorolásában szerepelt a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a munka biztonsága, a tőke közteherviselésbe való bevonása, valamint a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, a szuverenitás és az igazságszolgáltatás függetlensége is.



„Elveszíthetjük az életmódunkat, a kultúránkat, sőt az önmeghatározás lehetőségét is. Hazánkat veszíthetjük el” – fogalmazott. Kövér szerint mindez „Peter Magyar” miatt került veszélybe, akit beszédében többször is „Brüsszel magyarországi korrupt kreatúrájaként és ügynöklerakatának vezetőjeként” emlegetett. Az ügynöklerakatos megjegyzés aratta a legnagyobb sikert.

Kövér László a beszédében háromszor is Peter Magyarként hivatkozott a Tisza elnökére, rendes nevén nem nevezte. Kövér is tényként közölte, hogy az Indexen lehozott, mesterséges intelligenciával gyártott tanulmány a tiszáé.

A Kövér után felszólaló Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a mit veszíthetünk kérdés helyett a mit nem láttunk előre kérdésre fűzte fel a beszédét. A Fidesz frakcióvezetője nem gondolta például, hogy 2025-ben két magyar is kilövi magát a világűrbe: Gyurcsány Ferenc és Kapu Tibor - lőtte le a poént. De az is meglepte, hogy „a magyar politika csillámpónija, a Momentum nem indul a választásokon”, amire Kocsis azt mondta, javul a nemzet mentálhigiénés állapota. Szerinte arra sem számítottunk, hogy azzal is lehet politikai karriert indítani, ha valaki a családját hallgatja le - utalt Magyarra, akit kényszeres hazudozónak is nevezett, aki mindent megszavaz, amit Brüsszel vár tőle.

Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis többször az ukránokhoz kötötte a Tisza Pártot, a „slava aranybudi” köszönéssel viccelődött, a Tisza jelöltjeként induló Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökről pedig „Mr. Slava Ukrainiként” beszélt.

Mondandóját a Tisza párt köré sorolt baloldali szakértők felsorolásával zárta, majd levonta a konzekvenciát: „ezek ugyanazok, és pontosan ugyanúgy kell legyőzni őket, ahogy szoktuk” - mondta. Kocsis gúnyolódásaira vevő volt a közönség.

Koncz Zsófia államtitkár azzal nyitott, déja vu érzése van: két éve állt itt, akkor a kisfia, Istvánka egy éves volt. Most újra egy éves, és most Hunornak hívják.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezután hosszan beszélt a családtámogatásokról, a beszédét pedig azzal zárta, „mindenki hozzon magával még két embert.” Azt mondta, 2002-ben az apját két szavazat választotta el a győzelemtől, így mindenkire szükség van. Koncz azt várja, 2026-ban hatalmas győzelmet aratnak.