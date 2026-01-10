A rendőrség arra figyelmeztet, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan befagyott víz, amire rá lehetne menni

A Duna vize jegesedésnek indult, befagyhat, ez pedig a mellékágakra hatványozottan igaz, a holtágak pedig már be is fagytak. A rendőrség viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeke a kialakult jegek nem alkalmasak sportolásra, és tilos a jégre menni.

A Balaton már befagyott. Fotó: HungaroMet

Jelenleg Magyarországon nincs olyan szabad rész, amelyen olyan jégréteg alakult volna ki, amire biztonságosan rá lehet menni.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a parti jégtáblák is élesek, be lehet szakadni és beszorulni közéjük, ezért ezekre is tilos rámenni. A parti jégtáblák egy mozgó víztömeget fednek be, ami bármikor balesetet okozhat.

Azt javasolják, hogy aki a folyópartra megy kirándulni, kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye. Ha mégis, mindenképp szóljon hozzátartozóinak, hogy hova ment.

Ha valaki beszakadt a jégbe, azonnal hívják a 112-t!

A jégből mentés a segítséget nyújtó számára is veszélyes. Lehetőleg valamilyen hosszú eszközt nyújtsanak a bajba jutottnak a partról – faágat, kötelet, evezőt, létrát.

A jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye. A vizes ruhát mielőbb le kell venni. A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és az illetőt azonnal kórházba kell vinni.