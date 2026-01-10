Az Egyesült Államok szabadon engedte az elfogott tanker legénységének két orosz tagját

Az Egyesült Államok szabadon engedte a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalt a Marinera néven orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tanker legénységének két orosz tagját, jelentette be pénteken a moszkvai külügyminisztérium.

A tárca üdvözölte a döntést és köszönetet mondott Washingtonnak, egyben jelezte, hogy intézkedik az érintettek mielőbbi hazatéréséről.

Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét idézve az Interfax Ukraine közölte, hogy hajó legénységének nagy része ukrán állampolgár. Sztefanisina elmondta, hogy az ukrán diplomaták kapcsolatban állnak az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést az ukrán legénységi tagokhoz, és folyamatos kapcsolatot tartsanak velük.

„A nagykövetség kézben tartja a helyzetet, és minden szükséges eszközt igénybe vesz az ukrán állampolgárokkal való kapcsolattartás érdekében” - idézte a nagykövetet az Interfax Ukraine.

Fotó: Hakon Rimmereid/Hakon Rimmereid via REUTERS

A tartályhajó egy úgynevezett árnyékflotta része volt, amely az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára. Az amerikai parti őrség a múlt hónapban megpróbált felszállni az akkor még Bella 1 néven futó hajó fedélzetére a Karib-tengeren, amikor úgy vélték, hogy az Venezuelába tart. A hajó elfogására parancsot kaptak, mondván, az megsérti az amerikai szankciókat és iráni olajat szállít. Ekkor a hajó hirtelen irányt váltott, nevét Marinerára változtatta, és a guyanai zászlót lecserélte oroszra.

Oroszország közlekedési minisztériumának közleménye szerint megszakadt kapcsolatuk a hajóval, ami december 24-én kapott „ideiglenes engedélyt” arra, hogy orosz zászló alatt hajózzon. A tárca azt írta: az 1982-es ENSZ tengerjogi egyezmény értelmében „egyetlen államnak sincs joga erőt alkalmazni más államok joghatósága alá tartozó, szabályszerűen lajstromozott hajókkal szemben”. Az Egyesült Államok nem ratifikálta az egyezményt, ugyanakkor annak rendelkezéseit általában a szokásjog részeként ismeri el.

A Kreml kedden annyit közölt, hogy teljes mértékben betartották a nemzetközi tengeri jog normáit. „Számunkra nem tisztázott okokból az amerikai és a NATO-erők fokozott és egyértelműen aránytalan figyelmet szentelnek az orosz hajónak, annak békés státusza ellenére. Elvárjuk, hogy a nyugati országok, amelyek elkötelezték magukat a nyílt tengeri hajózás szabadsága mellett, maguk is elkezdjék betartani ezt az elvet” – írták.

Az amerikai parti őrség egy másik olajszállító hajót is lefoglalt, azt a Karib-tengernél.(MTI)