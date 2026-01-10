Berúgja a kampányt a Fidesz

Választási kampányindítóra készül a Fidesz a szombati kongresszuson, ahol „várhatóan hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként” Orbán Viktort – erről beszélt az Indexnek Deák Dániel influenszer, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A miniszterelnöknek nincs kihívója a Fideszben, a hétfői, nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, „a Fidesz testületeiben ma az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de nem találják. Amíg nem találják, én leszek a jelölt.”

Egyúttal megkérdezték, várható-e, hogy átállnak itthon az elnöki rendszerre, tervezik-e az elnöki rendszer megerősítését. A kérdés értelme nyilvánvalóan az volt, hogy Orbán átlép-e a másik pozícióba az újraírt rendszerben, de nem erre válaszolt.

Az mondta, itthon inkább miniszterelnöki rendszer van, arra pedig nem készül, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak. A mostani rendszer marad.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, az a cél, hogy a kongresszuson színpadra álljon mind a 106 egyéni jelöltjük. A névsorismertetés koreográfiája nem ismert, de abból kiindulva, hogy Magyar Péter és a Tisza elnöksége egy több órás élő választási műsorban mutatta be az előválasztáson győztes jelölteket, lehet, hogy a Fidesz sem elégszik meg annyival, hogy a közös kép után kiadják közleményben a névsort.

Ugyan Gulyás Gergely csütörtökön arról beszélt, sok név nem lesz meglepetés, a négy éve győztes képviselők fognak megjelenni, Kubatov Gábor pártigazgató decemberben még arról beszélt, nagyjából 42 helyen új embert állít a Fidesz.

A budapesti névsort szinte teljesen lecserélték, csak négy embert hagytak meg a 2022-es indulók közül. Egyikük értelemszerűen Dunai Mónika, aki egyetlen fideszesként képes volt nyerni a fővárosban egyéniben. Lecserélték a nagy vesztőt, Németh Szilárdot is, helyette Király Nóra próbálja megverni Szabó Szabolcsot és a tiszás jelöltet a csepeli körzetben.

De még így is marad több mint 20 új név. Az már korábban kiderült, hogy nem indul egyéniben Kósa Lajos, aki a rendszerváltás óta minden választáson indult, 1998-óta pedig a körzetét is nyerte, a generációváltás miatt nem újrázhat Vigh László Zalaegerszegen, akinek a miniszterelnök személyesen vitte el a selyemzsinórt.

Orbán a szegedi „háborúellenes” gyűlésen Fotó: Bankó Gábor/444

Kontrát Károly viszonylag meglepetésként, két nappal a kongresszus előtt jelentette be, hogy ő sem indul egyéniben. A balatoni körzetben a Tisza Forsthoffer Ágnes alelnököt indítja.

Lázár János volt az első, aki bejelentette, nem indul újra, ő ezt már 2024. januárjában megtette.

A Fideszben most nem lesz tisztújítás: a tavaly novemberben lejáró mandátumokat meghosszabbították, így elég lesz a választás után dönteni az elnök és az alelnökök személyéről. Az utóbbi évek gyakorlata szerint választani nem lehet, csak megszavazni a jelölteket, ugyanis pont annyian indulnak, mint ahány hely van.

Az viszont nem kizárt, hogy Orbán Viktor itt jelenti be, Magyarországra jön Donald Trump amerikai elnök. Orbán pénteken posztolta azt az egy hónappal ezelőtti levelet, amelyben Trump megköszönte a meghívást, és bennfentesek szerint azért várt eddig, mert mostanra sikerült megegyezni az időpontban is. Az Alapjogkért központos Szánthó Miklós a márciusi, budapesti CPAC-ra ígért nagy meglepetést, lehet, hogy ez a kettő összefügg. Vlagyimir Putyin látogatása viszont nincs napirenden.