Borízű hang #252 [H], VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso!

podcast
Ünnepélyesen hatodik évfolyamába lép minden túlzás nélkül meghatározó jelentőségűnek nevezhető műsorunk. 2026-ban is maradjanak velünk! Vagy menjenek máshova.

  • 00:22 Bemutatjuk új asztalunk. Zúzoros, 6. évfolyam. Bookaccio, a firenzei könyvkereskedő.
  • 04:20 Venezuelai szóviccek. Maduro táncol. A diktátor melegítője. A 444 másik podcastja Venezueláról. Aló Presidente! Putyin tévéműsora. You are a donkey, Mister Danger! Chávez kénszagot érez az ENSZ-ben.
  • 08:43 Kezd sok lenni Venezuelából. Hugo Chávez, Kuba és Kádár eredményei. A csónakmotort az indiánoknak program.
  • 12:37 A magyar gazdaság maduroizálódása. A GDP/fő mutató problémái. Lula nehéz gyermekkora. Bezzeg Brazíliában a Bolsa Família! Bede Márton korábbi cikkei Venezueláról: 2003, 2013. Kuba kilátásai.
  • 17:48 Autósüldözés Amerikában, két golyóval a fejbe. ICE a South Parkban. Egy egészséges társadalomban mersz ordibálni a rendőrrel.
  • 23:07 A magyar rendőr legalább elnézést kért a japán nő halála után. Diosdado Cabello békeügyi miniszter.
  • 26:42 VV Aurelio és Donald Trump.
  • 27:41 Takarodjanak az inuitok Grönlandról! Rövid grönlandi őstörténet a Dorset-kultúrától Vörös Erikig. Az erőszakos imperialista inuitok. A grönlandi vikingek rejtélyes kipusztulása.
  • 33:01 A Kalmári Unió és a Terra Nullius. A grönlandi miniszterelnök és a jamaicai politikai elit.
  • 37:05 Hó Budaörsön. Uj Péter majdnem elütötte Tenczer Gábor újságírót. Cirokseprű és kazettatok a hó és jég ellen. Most derül ki, ki nem tud vezetni.
  • 44:44 Hogy tetszett az újévi Mága? Fotók az eseményről. Pataky Attila, az üzleti zseni.
  • 47:58 Winkler Róbert, Kozso és a Shygys. A Taboo együttes. Az említett Magyar Narancs-cikk, sajnos képek nélkül. Kozso siránkozása és az összeállt Shygys klipje. A Zöld Teknős legendája.
  • 55:50 Kozsó a dorogi bányásznapon.
  • 56:50 Uj Péter küzdelme a torx-csavarral. A BMW saját csavarja.
  • 58:58 Uj Péter életében először nem tud nyomtatódrivert installálni. Skodaindítás télen. A Comet browser zenélni kezd.

A Borízű hang 2026-ban is a kedves olvasók/hallgatók/nézők előfizetéseiből remél megélni. Tehát arra kérünk mindenkit, fizessen elő legitt! Az epizód teljes, az ingyenesnél kábé tízperccel hosszabb változata csak az előfizetők, egész pontosan a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, itt a fizetődfal alatt máris hallgathatják a friss adást, az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük ki.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

podcast borízű hang hugo chávez mága zoltán minneapolis Bolsa Família diosdado cabello vv6 aurelio Donald Trump venezuela marco rubio mesterséges intelligencia south park Vörös Erik kozsó Dorset-kultúra bmw shygys Kalmári Unió kuba pataky attila Comet browser ice copilot grönland Nicolas Maduro Tenczer Gábor
Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.

plankog, Takács Lili, Bede Márton, Botos Tamás, Tábor Áron
külföld

Chávez

Nem töltöttem elég időt Venezuelában ahhoz, hogy alaposan körbejárjam a Chávez-kérdést. Nem interjúvoltam meg kormánytisztségviselőket és prominens ellenzékieket, nem beszéltem a nemzetközi think tankek Latin-Amerika-specialistáival és nem ástam magam bele a venezuelai gazdasági adatokba. Sem a hivatalosakba, sem a valóságosakba. Ilyesmit akkor sem tettem volna, ha semmi jobb dolgom nincs. Viszont Latin-Amerikában mindenkinek van véleménye Chávezről, és most már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy nekem is legyen. A Chávezről alkotott vélemény pedig minden esetben egyben Latin-Amerika jelenéről és közelmúltjáról alkotott vélemény, és így van ez az én esetemben is.Chávezről szinte csak két vélemény létezik. Nemcsak a latin-amerikaiak, hanem a világ ilyesmi iránt érdeklődő része is vagy azt gondolja, hogy Chávez kommunista diktátor, vagy azt, hogy a megváltó, a fennálló kapitalista elnyomás és a Nagy Amerikai Sátán sikeres kihívója. Természetesen mindkét tábor totális tévedésben él. Kommunista diktátorok a világon már sehol sincsenek, még Észak-Koreát is egyszerűbb teokráciaként jellemezni, mint marxista-leninista államként. A tudomány mai állása szerint pedig a kapitalista világrendnek sikeres kihívói nemcsak ma nincsenek, de a belátható jövőben garantáltan nem is lesznek.

Bede Márton

Már amúgy is pattanásig feszült helyzetben lőtt agyon egy nőt az amerikai idegenrendészet embere Minneapolisban

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Benics Márk
külföld
