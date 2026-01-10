Borízű hang #252 [H], VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso!

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ünnepélyesen hatodik évfolyamába lép minden túlzás nélkül meghatározó jelentőségűnek nevezhető műsorunk. 2026-ban is maradjanak velünk! Vagy menjenek máshova.

00:22 Bemutatjuk új asztalunk. Zúzoros, 6. évfolyam. Bookaccio, a firenzei könyvkereskedő.

04:20 Venezuelai szóviccek. Maduro táncol. A diktátor melegítője. A 444 másik podcastja Venezueláról. Aló Presidente! Putyin tévéműsora. You are a donkey, Mister Danger! Chávez kénszagot érez az ENSZ-ben.

08:43 Kezd sok lenni Venezuelából. Hugo Chávez, Kuba és Kádár eredményei. A csónakmotort az indiánoknak program.

12:37 A magyar gazdaság maduroizálódása. A GDP/fő mutató problémái. Lula nehéz gyermekkora. Bezzeg Brazíliában a Bolsa Família! Bede Márton korábbi cikkei Venezueláról: 2003, 2013. Kuba kilátásai.

17:48 Autósüldözés Amerikában, két golyóval a fejbe. ICE a South Parkban. Egy egészséges társadalomban mersz ordibálni a rendőrrel.

23:07 A magyar rendőr legalább elnézést kért a japán nő halála után. Diosdado Cabello békeügyi miniszter.

26:42 VV Aurelio és Donald Trump.

27:41 Takarodjanak az inuitok Grönlandról! Rövid grönlandi őstörténet a Dorset-kultúrától Vörös Erikig. Az erőszakos imperialista inuitok. A grönlandi vikingek rejtélyes kipusztulása.

33:01 A Kalmári Unió és a Terra Nullius. A grönlandi miniszterelnök és a jamaicai politikai elit.

37:05 Hó Budaörsön. Uj Péter majdnem elütötte Tenczer Gábor újságírót. Cirokseprű és kazettatok a hó és jég ellen. Most derül ki, ki nem tud vezetni.

44:44 Hogy tetszett az újévi Mága? Fotók az eseményről. Pataky Attila, az üzleti zseni.

47:58 Winkler Róbert, Kozso és a Shygys. A Taboo együttes. Az említett Magyar Narancs-cikk, sajnos képek nélkül. Kozso siránkozása és az összeállt Shygys klipje. A Zöld Teknős legendája.

55:50 Kozsó a dorogi bányásznapon.

56:50 Uj Péter küzdelme a torx-csavarral. A BMW saját csavarja.

58:58 Uj Péter életében először nem tud nyomtatódrivert installálni. Skodaindítás télen. A Comet browser zenélni kezd.

