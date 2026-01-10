Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonolnia kellene Gröndlandot

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak „tulajdonolnia” kellene Grönlandot, hogy megakadályozza Oroszországot és Kínát abban, hogy megszerezzék.

„Az országoknak tulajdonjoggal kell rendelkezniük, mert a tulajdont meg lehet védeni, a bérleményeket nem lehet megvédeni. Nekünk pedig meg kell védenünk Grönlandot” – mondta Trump pénteken újságíróknak, a BBC kérdésére válaszolva.

Hozzátette: ezt „a könnyebb úton” vagy „a nehezebb úton” fogják elérni. A Fehér Ház nemrég közölte, hogy az adminisztráció fontolóra veszi a félautonóm terület megvásárlását a NATO-szövetséges Dániától, ugyanakkor nem zárja ki az erőszakos annektálás lehetőségét sem.

Dánia és Grönland szerint a terület nem eladó. Dánia közölte, hogy a katonai fellépés a transzatlanti védelmi szövetség végét jelentené.

Bár Grönland a világ egyik legritkábban lakott területe, Észak-Amerika és az Északi-sarkvidék közötti fekvése alkalmassá teszi korai előrejelző rendszerek telepítésére rakétatámadások esetén, valamint a térségben közlekedő hajók megfigyelésére.

Az amerikai elnök többször is kijelentette, hogy Grönland létfontosságú az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és bizonyítékok nélkül azt állította, hogy a szigetet „mindenütt orosz és kínai hajók borítják”.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Az Egyesült Államoknak már most is több mint 100, állandó jelleggel ott állomásozó katonája van a Grönland északnyugati csücskében található pituffiki bázison. A Dániával kötött meglévő megállapodások értelmében az Egyesült Államoknak joga van annyi katonát telepíteni Grönlandra, amennyit csak akar.

Trump szerint azonban egy bérleti megállapodás nem elegendő.

„Az országok nem köthetnek kilencéves szerződéseket, de még százéveseket sem” – mondta, hozzátéve, hogy tulajdonjogra van szükség.

„Szeretem Kína népét. Szeretem Oroszország népét” – mondta Trump. „De nem akarom őket szomszédként Grönlandon. Ez nem fog megtörténni.”

„És ezt egyébként a NATO-nak is meg kell értenie” – tette hozzá az amerikai elnök.

Dánia NATO-szövetségesei – jelentős európai országok, valamint Kanada – ezen a héten nyilatkozatokkal álltak ki Koppenhága mellett, megerősítve: „a kapcsolataikat érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland dönthet”.

Hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan ők is kiemelten fontosnak tartják az északi-sarkvidéki biztonságot, ugyanakkor szerintük ezt a szövetségeseknek – köztük az USA-nak – „kollektíven” kell biztosítaniuk.

Egyúttal felszólítottak „az ENSZ Alapokmányában foglalt elvek betartására, beleértve a szuverenitást, a területi integritást és a határok sérthetetlenségét”.

Trump már régóta beszél arról, hogy kell neki Grönland, és korábban nem zárta ki azt sem, hogy erőt alkalmazzanak a sziget feletti ellenőrzés megszerzésére. Állítása szerint a sziget amerikai integrálása az USA biztonsági érdekeit szolgálná stratégiai fekvése, valamint a high-tech iparágak számára fontos ásványkincsei miatt. Dániában felháborodást váltott ki az is, hogy a Trump-adminisztráció a közelmúltban különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyében. (BBC)