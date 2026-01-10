Hétvégi olvasnivalók a történelem visszatéréséről és a jegesmedvék boldogságáról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne a hét legfontosabb cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezek itt elérhetők.

Belföld

A hét Orbán Viktor sajtótájékoztatójával indult, ahol a kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. Megírtuk, ki az az álnéven dolgozó, orosz propagandának nyilatkozó Scarlett Karoleva, aki a miniszterelnököt is kérdezhette. Miután a kormányinfón Orbán beismerte, hogy néhány éve asztalhoz ültek a jegybankelnök fiával, megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter is tartott sajtótájékoztatót, ő azt mondta, konkrét információi vannak arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt. A Fidesz rengeteg új arcot küld a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik. A Fidesz digitális harcosai még szilveszter éjszakáján is akcióztak, a háborús plakátokról pedig kiderült, hogy meglepően könnyű eltüntetni őket az utcáról.

Leesett a hó, az állatok megőrültek, a jegesmedvék különösen, – ennek utána is jártunk. A fehérbe öltözött Budapestről egy professzionális és egy még professzionálisabb képriporttal jelentkeztünk, de ott voltunk a kormányinfón is, ahol a venezuelaiak szuverenitásáról és Vitályos plakátjairól kérdeztünk, míg mások leginkább a télkérdésre voltak rápörögve.

Fotó: Kohut Arpad/Kohut Arpad EV.

Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának. A projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.

Fotó: Németh Dániel/444

Gazdaság

A kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak. A magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az árrésstop is csak látszólag segít, valójában rengeteg alapvető termék igen jelentős mértékben drágul az idei évben. Az extrém hidegben pörögnek a gázórák, aki nem figyel, annak nagyon fájhatnak a jövő havi számlák.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Külföld

Három nappal a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása után nem sok változott az országban, a sokat szenvedett dél-amerikai ország sorsa pedig azóta is kérdőjeles. Maduro helyére elnökhelyettese, hűséges politikusa, Delcy Rodríguez került, akinek egyszerre kell Trump kedvében járnia, és vigyáznia, nehogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Emigráns venezuelai sapkája Barcelonában, 2026 január 4-én Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért, erre jutottunk beszélgetésünkben Tábor Áronnal, és szerkesztőségi Latin-Amerika-szakértőnkkel Bede Mártonnal. Kínában árgus szemekkel figyelik Venezuelát, de emiatt nem fogják előbb megtámadni Tajvant. Venezuela után Grönlandot is megfenyegette az amerikai elnök, de mint írtuk, nem is annyira a szigetország a fontos, hanem a könnyű győzelem.

Maduro és Hszi, 2025. májusában Fotó: MARCELO GARCIA/AFP

Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.

A Venezuela körül mozgó hajókat továbbra is üldözi az USA, pénteken épp egy orosz olaj miatt szankcionált olajszállítót foglalt el a parti őrség.

Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen, Trump az iráni vezetést azzal fenyegette, hogy beavatkozhat, ha bántják a tüntetőket, az iráni ajatollah pedig egyenesen odáig ment, hogy a tüntetők Trump miatt vandálkodnak országszerte.

Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

Kultúra

Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.

Fotó: Magyar Filmművészek Szövetsége

Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.

Fotó: Németh Dániel/444

Podcast

Borízű hang: Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.

Tyúkól: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat