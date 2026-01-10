Karácsony óta fagyoskodott három gyerek víz és villany nélkül egy kőbányai házban

Még kedden találtak rá rendőrök egy elhagyatott, romos kőbányai épületben egy 23 éves apára és három gyerekére, egy másfél éves kisfiúra, egy ötéves kislányra és hétéves nővérükre. A gyerekek és apjuk borzasztó körülmények között éltek: koszos edények és törött téglák között találtak rájuk, a jéghideg házban nem volt áram, víz, de lényegében fűtés sem. A ház mellett egy kifeszített kötélen ruhák száradtak, vagyis fagytak össze a rájuk hullott hóval.

Bár az apa azt állította, hogy csak egyetlen éjszakát töltöttek az épületben, ahol az ablakokban üveg sem volt, rongyokat feszítettek rájuk, a jelek, például egy karácsonyfa és üres szaloncukros papírok, arra utaltak, hogy hetek óta ott éltek.

A rendőrök a gyerekeket biztonságba helyezték, előbb egy gyermekvédelmi intézménybe kerültek, majd az anyai nagymamájukhoz. (Tények)

Az apa ellen kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult.