Kezdenek túlterhelődni a kórházak Iránban

Egy iráni orvos és egy mentős is arról számolt be a BBC-nek, hogy a kórházak megteltek, akadozik az ellátás.
Az egyik orvos szerint egy teheráni szemészeti kórház válságüzemmódra állt át, miután a sürgősségi ellátás túlterhelődött. A nem sürgős felvételeket és műtéteket felfüggesztették, a személyzetet pedig berendelték, hogy az akut eseteket ellássák.
A BBC egy videó- és hangüzenetet is megszerzett egy mentőstől, aki az iráni délnyugati Siráz város egyik kórházában dolgozik. A mentős arról számolt be, hogy nagy számban szállítanak be sérülteket, és a kórházban nincs elegendő sebész a beáramló betegek ellátásához. Állítása szerint a sebesültek közül sokan lőtt sérüléseket szenvedtek a fejükön és szemükön.
Az országos gazdasági tiltakozások közepette csütörtök estére teljesen leállt az internet Iránban, ez pedig a BBC szerint az információszerzést is akadályozza az országban zajló eseményekkel kapcsolatban. December vége óta folyamatosak az egyre durvább tüntetések Iránban, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.
A kormányellenes tüntetések, amelyek pénteken is folytatódtak, több tucat városban zajlottak; két emberi jogi szervezet szerint legalább 50 tüntető vesztette életét.
Nem tudni, mi okozta az kiesést, ugyanakkor az iráni hatóságok korábban is lekapcsolták már az internetet tüntetések idején.
Ezúttal az állami médiumok is elismerik, hogy tiltakozások zajlanak, de gyorsan hangsúlyozták, hogy a tüntetők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és semmi kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben.