Magyar Péterék lefoglalták a biztosvalasztas.hu-t

Szombaton fél kilenc után nem sokkal feltételesen regisztrált státuszba került a biztosvalasztas.hu domain az ezt nyilvántartó adatbázis szerint. Az oldalt, amely a Fidesz mai kongresszusán megmutatott új szlogen, a Biztos választás nevét viseli, a Tisza foglalta le.

„Hallom megvan a Fidesz legújabb szlogenje. Így hangzik: Biztos választás. Ahol tudunk segítünk Azonnal el is készítettük a Fidesz szlogenjéhez tartozó honlapot: biztosvalasztas.hu” – posztolta Magyar Péter. Az oldalon most egy nyitókép fogadja az oda látogatókat korrupt oligarchákról szóló szöveggel és többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, egyik lánya és veje, Mészáros Lőrinc és Rogán Antal látható rajta. De minek mesélem, itt a kép:

A kép alatt egy hosszú felsorolás arról, hogy mi minden rosszat csinál a Fidesz, valamint a lap alján található egy kérdőív is, illetve zöld dobozban a Tisza szavazásra felhívó szövege.