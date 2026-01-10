Már nem üvölti le a túrázók fejét az Apáthy-sziklánál a luxusvilla kertjébe kihelyezett hangszóró

A Telex írta meg, hogy az Apáthy-szikla II. világháborús bunkere melletti luxusingatlan kertjéből egy hangszóró szólt rá a túrázókra, miközben reflektorok villogtak a szemüket, és kamera vette a mozgásukat.

Bunker, háttérben kamerával. Fotó: Németh Dániel/444

A hangszóróból a következők hangzottak el:

„Figyelem! Tiltott helyen tartózkodik! A hatóságok a területet balesetveszély miatt lezárták. Kérjük hagyja el a helyszínt!”

Mindez már csak azért volt érdekes, mert Őrsi Gergely, a kerület polgármestere jelezte, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a terület balesetveszélyes lenne, ám az, ha magánterületről közterületet kameráznak, jogszerűtlen.

Luxusingatlan, szintén kamerával. Fotó: Németh Dániel/444

Tordai Bence országgyűlési képviselő péntek délután sétált fel a területre, addigra viszont a hangszóró már elnémult - vagyis legalább már nem ijeszt rá a turistákra. A helyzet azonban ettől még nem oldódott meg teljesen, az ingatlannál felszerelt biztonsági kamera ugyanis továbbra veszi a közterületet magánterületről, így Tordai szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak van még dolga az üggyel. Ráadásul nem csak a kamera veszi az arra járókat, de a reflektorok is tovább villognak.

Aki esetleg nem kutyagolna fel odáig, annak itt egy kép arról, milyen szép odafentről a kilátás.