Orbán: A Fidesznél csak a Fidesz jobb

„Ma nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, akik hajlandóak megküzdeni a magyarok bizalmáért, és készen állnak arra, hogy a győzelem után négy évig támogassák Magyarország kormányát” – mondta kongresszusi beszédében Orbán Viktor. „A győztes csapaton ne változtass elv helyett én inkább abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni” – ezzel indokolta, hogy négy kétharmados győzelem után 65 régi és 41 új egyéni jelölttel kezdik meg „a választási hadjáratot”. Valamint azzal, hogy „a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.

Fotó: Németh Dániel/444

A 106 egyéni jelöltet név szerint nem mutatták be, Orbán csak azt kérte, hogy álljanak fel, majd miután felálltak, megtapsolták őket. Azt mondta róluk: ők mind olyan jelöltek, „akikre szükség van, hogy Magyarország békében és biztonságban élhessen”, szerinte olyan emberek, akikből nemcsak egy, hanem akár két kormányt is ki tudna állítani.

A beszédében megköszönte mindenkinek, aki nem indul, az eddigi munkáját. Azt mondta, mindannyian vállalták, hogy segítik az utódokat a kampányban, „így garantálják ők és velük együtt én is garantálom, hogy valamennyi jelöltünk ugyanazokat az értékeket képviseli, amik sikeressé tették Magyarországot és példátlanul sikeressé tettek bennünket is”.

A beszéde szerint az egyéni képviselőjelöltek után február 20-áig az országos lista jelöltjeit és a Fidesz miniszterelnök-jelöltjét is bemutatják. Hogy ő lesz a miniszterelnök-jelölt, nem kérdés, ahogy mondta, „én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”.

Fotó: Németh Dániel/444

A jelöltekkel foglalkozó, meglehetősen kurta rész után a beszéde túlnyomórészt az elmúlt hetekben, hónapokban unos-untalan ismételgetett panelekből állt: migráció, háborúpárti Brüsszel és hadigazdaság, genderpropaganda, világrendszerváltás – sőt, a beszéd migrációs elemei, és az, hogy Brüsszelből nem lehet megbuktatni a magyar kormányt, már 2022-ből (2018-ból) is ismerősek lehetnek.

A beszéd alapvetően egy nagyívű világpolitikai kitekintés volt világrendszerváltásról, arról, hogy a veszélyek korában élünk. És persze arról, hogy ilyenkor – a párt új szlogenje jegyben – biztonság és nyugalom kell, „nix ugriburgri”, mivel ez nem „a kísérletező kedvű holdkórosok ideje”.

Ami új volt, az a fiatalok megszólítása, lowkey riogatás a „hahó, magyar fiatalok” felütés után. Azt mondta, a Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli követeléseket (miközben a DK-re többször kitért, meglepő módon a felmérések többsége szerint náluk jobban álló Mi Hazánkra egy szót sem vesztegetett). „Ő Európa legnagyobb háborús uszítója”, mondta Manfred Weberről, a néppárti politikust Herr Webernek nevezve. „Kedves magyar fiatalok, ha a Tisza kormányra kerül, nektek annyi”, emelte fel intő ujjait, és a felnőttek bölcsességével lehajolt hozzájuk, mondván: „a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy a jelenleginél csak jobb jöhet”.

Fotó: Németh Dániel/444

A beszédnek voltak a valósággal nehezen összeegyeztethető, erősen hazugnak tűnő elemei. Például amikor azt mondta, hogy Brüsszel döntött, háborúzni fog, átáll hadigazdaságra, és kiadta a parancsot: Magyarországnak is csatlakoznia ehhez. Orbán szerint Brüsszel „azt követeli, hogy a magyar kormány törölje el a 13. és 14. havi nyugdíjat, az egykulcsos jövedelemadót, a családi adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, a munkáshitelt és zárjanak be kórházakat, hogy a pénzt elküldhessék Ukrajnába”.

Brüsszel nagyon becsípődött neki, szerinte onnan fenyeget genderveszedelem, „a brüsszeli úton a genderpolitika is kötelező”. Csipkejózsikázás, két anya, férfiak és nők egy „egyéb fura szerzetek”, érzékenyítés, mint a „ferdeségek propagandája”. Szerinte a genderkísérlet célja az európai keresztény civilizáció és kultúra „felhígítása”. Európa a civilizációs gyökereit feladja, lecseréli, de „az európai emberek szívéből nem sikerült kiiktatni Jézus Krisztust”.

Beszélt arról is, hogy

„Nincs fontosabb, mint az összefogás és a nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis a nemzeti egység”, aminek kizárólag a Fidesz a letéteményese. Bocsánat, Fidesz-KDNP.

Migráció: „aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz”. Ez az erőszak mellett antiszemitizmust is hoz, sőt, erőszakos antiszemitizmust. A patrióta Fidesz-KDNP az egyetlen letéteményese annak, hogy a magyarországi, budapesti zsidóság békében és biztonságban élhet.

A legfőbb érv a magyar út mellett Orbán szerint az, hogy jó út. Olyan eredményeket értek el a gazdaságban, amiről mások legfeljebb ábrándozhatnak. Még az évek óta stagnáló gazdaságot is megpróbálta érdemként eladni, mondván, ilyen körülmények között is jelentős adócsökkentést és béremelést tudtak elérni.

A nemzetközi szervezetek már fogatlan oroszlánok, eljött a személyes kapcsolatok, a kétoldalú megállapodások, az erő, a nemzetek korszaka. Szerinte ő időben elkezdte a felkészülést és Pekingtől Washingtonig mindenki neki szurkol.

Fotó: Németh Dániel/444

„2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak, nem kormányt, nem pártot. A magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba, és újra győzni fogunk” – zárta a beszédét Orbán Viktor, majd a 106 jelöltet felhívták a színpadra egy közös szelfire. A neveket ekkor már kivetítették a színpad mögötti ledfalra, de felolvasni ekkor sem olvasták fel őket. Ennyit láthattunk: