Pénzbírságot kapott négy Hadházy-szimpatizáns a Ferenciek terén történt szeptemberi templomi incidens miatt

A rendőrség több eljárást is indított azután, hogy szeptember 23-án botrányos vége lett Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szokásos keddi, Ferenciek terén tartott tüntetésének. Miután a politikus beszéde közben elkezdtek harangozni a ferences templomban, a képviselő szóváltásba keveredett a Reisz Péter Pál atyával, akinek nem tetszett, hogy a templom mellett zajlik a kormányellenes tüntetés. Ezután több Hadházy-szimpatizáns is szóváltásba került az atyával.

A Magyar Nemzet most azt írja, hogy garázdaság és vallásgyakorlás jogának megsértése miatt indított eljárást a rendőrség több személy ellen. Az utóbbi szabálysértés miatt a hatóságok négy személyt azonosítottak és vontak eljárás alá, ők pénzbírságot kaptak.

További három személlyel szemben garázdaság miatt folyik eljárás, a kormánylap szerint ők a templom bejáratánál egyházellenes rigmusokat skandálva kiabáltak a pappal, aki kérte, hogy a trágárságok ne hallatsszanak be a misére. Ebben az ügyben még úgynevezett szabálysértési előkészítő eljárás folyik, annak befejeztével az iratokat a bíróságra küldik meg.

A tüntetés résztvevői még szeptember végén jelentette fel egy magánszemély.