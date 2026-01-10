Szalagkorlátnak csapódott az autópályán, kiszállt, de elütötte egy autó és egy kamion

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Himesházánál szombat délben, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Azt írták, egy személyautó a 180. és a 181. kilométer között szalagkorlátnak ütközött. Az embert, aki kiszállt a járműből, egy személygépkocsi és egy autószállító kamion is elütötte.

A helyszínen a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.