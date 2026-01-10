Térképre vittük a Fidesz jelöltjeit, egy miniszter is feltűnt az újak között

Szombaton volt Fidesz-kongresszus, most már ismertek a Fidesz-KDNP úgynevezett pártszövetség 106 egyéni képviselőjelöltjének nevei. A kongresszuson azt mondták, a tavaszi választásnak 41 körzetben új jelölttel vágnak neki, és 65 ember maradt a helyén (de 2022-höz képest új jelölt a dombóvári Csibi Krisztina is, hiszen a négy éve győztes Potápi Árpád a parlamenti ciklus közben elhunyt, igaz, a halála miatt kiírt időközi választáson Csibi már tavaly januárban egyéni mandátumot szerzett).

Az új jelöltek között egy igazán érdekes, országosan ismert név bukkant fel: a gödöllői körzetben Orbán Viktor a kormánya egyik tagját, Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert indítja.

Míg Budapesten szinte teljes sorcserét hajtott végre a Fidesz, három megyében ugyanaz a névsor, mint négy éve (Komárom-Esztergom, Nógrád és Fejér). Csongrád és Hajdú-Bihar a másik véglet, előbbiben a négy körzetből háromban, utóbbiban a hatból négyben – mindhárom debreceni, valamint a hajdúböszörményi körzetben – új jelölt van. Csongrádban csak a szegedi 2-es körzetben maradt Mihálffy Béla (itt indul a Mi Hazánk-elnök Toroczkai László is), míg Hajdú-Biharban csak a berettyóújfalusi és hajdúszoboszlói jelölt maradt a régi (cikkünk eredeti verziójában azt írtuk, hogy Mihálffy átkerült a szegedi 1-es körzetbe, de ez tévedés volt). Békésben a jelöltek felét cserélte le a kormánypárt (a békéscsabait és a gyulait), Borsodban a hét körzetből három helyen van új jelölt.

A Fidesz négy éve csak két vidéki egyéni mandátumot bukott el, egy pécsit és egy szegedit. Mindkét 2022-es jelöltet lecserélték, a pécsi Kővári Jánost a helyi szívklinika professzorára, Cziráki Attilára, míg Szegeden Bartók Csabát Farkas Leventére.

De nézzük részletesen.

Nem a százalék számít

Pest megyében hat helyen cserélte le eddigi jelöltjeit a Fidesz.

Az érdi körzetben Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnök biztos méretteti meg magát. Ő az, aki próbálja gyorsítani az örökbefogadást. Korábban Hankó Balázs mellett dolgozott miniszteri biztosként. Érden négy éve Aradszki András 45,38 százalékkal nyert.

A Fidesz jelöltjei a színpadon Fotó: Németh Dániel/444

A budaörsi körzetben, ami egy újonnan létrehozott körzet, Czuczor Gergely a jelölt, aki önkormányzati képviselő helyben.

Ahogy már említettük, Gödöllőn indul Kardosné volt főnöke, Hankó Balázs Kulturális és Innovációs miniszter. Hankó bevetése nem véletlen. Vécsey László négy éve 49 százalékkal nyert, a 2024-es EP-választáson viszont a Fidesz 18 százalékkal elmaradva az országos átlagától csak 36,6 százalékot kapott, míg a Tisza 23 százalékkal felülmúlva a sajátját 36,3 százalékot ért el.

Az isaszegi körzetben Katus Norbertet indítja a Fidesz, aki Sülysápon önkormányzati képviselő. A kiválasztás számára nem volt meglepetés, a Facebook-oldalán már a Fidesz egyéni jelöltjeként kívánt boldog karácsonyt és újévet.

A szigetszentmiklósi körzetben is egy szigetszentmiklósi önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi választókerületi elnöke, Vántsa Botond lesz a jelölt. Ott Bóna Zoltán 45,5 százalékkal nyert.

A dabasi körzetben a város polgármesterét, Feldman Lászlót indítja a Fidesz. Négy éve ott Pánczél Károly 56,8 százalékot ért el.

Ebből tehát az látszik, hogy a sorcserénél nem az számított, hogy ki hány százalékot ért el négy éve.

Indul Cseh Tamás

A Fidesz egyik fellegvárában, Bács-Kiskun megyében egy embert cserélt le a Fidesz, Szeberényi Gyula Tamást, aki a Bács 02-es egyéni választókerületben nyert 4 éve, 53 százalékkal. Ezzel a megye leggyengébb teljesítményét hozta. Ő egy nem túl ismert fideszes politikus, akivel a költségvetési bizottságban lehetett találkozni.

Helyette Cseh Tamást indítja a Fidesz, aki a kecskeméti járási hivatalt vezeti. Borítékolni lehetett az indulását: a kecsup.hu azt írta, Cseh tavasszal indította el Facebook-oldalát, ahol keveredtek a hivatalos és a pártpolitikai bejegyzések. Cseh lett a Fidesz választókerületi elnöke, illetve a frissen bejegyzett az Apák a Családokért Egyesületet is vezeti.

Névsorolvasás helyett kivetítés Fotó: Németh Dániel/444

Egy nagyon fontos körzetben cserélt a Fidesz

Baranyában is egy csere van, méghozzá Pécsen, ahol Cziráki Attila szívgyógyászt indítja a Fidesz. (Itt két szívgyógyász csap majd össze, a Tisza jelöltje is az.) Ez egy fontos körzet, négy éve itt az ellenzéki Mellár Tamás nyert, aki most nem indul újra.

Cziráki indulását régóta lehetett sejteni helyben, de ő eddig talányosan nyilatkozott. A Fidesztől nincs annyira távol, 2024 óta a frakció tagja a pécsi közgyűlésben.

Békésben indul a főispán és a helyi alpolgármester is

Békés megyében, ahogy említettük, két embert cserélt a Fidesz. Békéscsabán Takács Árpád főispán indul. Itt négy éve Herczeg Tamás 48,27 százalékot ért el.

Gyulán Kónya István indul Kovács József helyett, aki egyébként 55,76 százalékot ért el. Kónya tavaly márciusban lett a Fidesz választókerületi elnöke, akkor az Orbán Viktorral közös képhez azt írta ki, „a közös munka elkezdődött.” Kónya gyulai alpolgármester, és a vármegyei közgyűlés képviselője is.

Úgy új jelölt, hogy már bent ül a Parlamentben

Borsodban hétből három jelöltet lecserélt a Fidesz. A 02-es oevk-ban Hollósy András indul idén, aki miskolci alpolgármester és a térség kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztos. A facebookos bemutatkozójában kiemelte, hogy szereti a sportot is, és a Diósgyőrt. Főnöke, a miskolci polgármester szót kapott a Fidesz kongresszusán is.

Ózdon a Fidesz Csuzda Gábor választókerületi elnököt indítja, aki újoncként szerepel a listán, de közben már parlamenti képviselő tavaly június óta. Csuzda Hende Csaba helyére ült be, aki alkotmánybíró lett. Miután nagyon közel volt már a választás, Csuzda nem időközivel került be, hanem a Fidesz elnöksége döntött arról, hogy ő üljön be. Hende egyébként szombathelyi képviselő volt.

Sátoraljaújhelyen is új jelölttel vág neki a Fidesz, itt Bánné Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökét indítják. Az ózdi szakképzési centrumban is volt kancellár.

Hivatalos, hogy ki követi Lázárt

Lázár János helyett a hódmezővásárhelyi körzetben Czirbus Gábor makói alpolgármester indul, aki tavaly március óta választókerületi elnök is. Lázár már 2024-ben bejelentette, hogy nem indul egyéniben, fiatalításra van szükség. Így, hogy nem lesz helyben jelölt, tudja tartani a Lázárinfókat. A Fidesz kongresszusán azt jelentette be, minden választókerületbe elmegy majd.

Fotó: Fidesz Hódmezővásárhely Facebook-oldala

Csongrád megyében, ahogy írtuk, még két újonc van. Az egyikük Szabó István, aki a szentesi központú választókerület jelöltje, aki választókerületi elnök is. Szabó a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Csongrád vármegyei elnöke, és Derekegyház polgármestere. Novemberben beült a vármegyei önkormányzatba is.

A másik a szegedi 1-es körzetben Farkas Levente, aki a négy éve legrosszabb vidéki eredménnyel, 36,37 százalékkal vesztes Bartók Csaba helyett indul. Farkas szegedi önkormányzati képviselő és frakcióvezető, valamint a szegedi Fidelitas elnöke. A 2024-es önkormányzati választáson csak 29,26 százalékot kapott, kevesebbel előzte a kutyapárti jelöltet, mint amennyivel kikapott a Botka László-féle egyesület jelöltjétől.

Győrben teljes sorcsere volt

Győrben mindkét választókerületben cserélt a Fidesz, mindkét helyen győri önkormányzati képviselő indul. A 01-es oevk-ban Szeles Szabolcs lesz a jelölt, a 02-esben Fekete Dávid, aki Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is.

Kósa helyett az alpolgármestert veti be a Fidesz

Azt lehetett tudni, hogy az 1998 óta győztes Kósa Lajos nem indul újra egyéniben, a Fidesz kongresszuson pedig kiderült az is, hogy korábbi kampányfőnöke viszont igen, csak nem Kósa körzetében.

Kósa eddigi körzetében – vagyis Debrecenben - ugyanis Barcsa Lajos alpolgármester indul, Széles Diána debreceni alpolgármester – aki a kongresszuson is mondott egy rövid beszédet - pedig a 02-es oevkban méretteti meg magát, Pósán László helyett. A kongresszuson azt hitte, miután Menczer Tamást Chuck Norrisként konferálták fel, őt majd Wonder Womanként fogják, de ez nem történt meg.

Fotó: Németh Dániel/444

A Hajdú-Bihar 03-as oevk-ban is cseréltek, itt Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere indul.

A hajdúböszörményi központú választókerületben is vált a Fidesz, itt Papp Zsolt Györgyöt, az Agrárkamara viszonylag új elnökét indítják.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében csak egy helyen cserélt a Fidesz, Szolnokon, ahol Berkó Attila főispán indul.

Somogyban egy helyen változtatott a Fidesz, Barcson Kelei Zita, a választókerület elnöke, Őrtilos polgármestere, a Kisgazda Polgári Egyesület Somogy Vármegyei Elnöke indul a választáson.

Fotó: Kelei Zita Facebook-oldala

Nyíregyházán is új ember indul: Polgári András, a Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, aki a hírek szerint vadászbalesetet szenvedett, mikor véletlen lábon lőtte magát sörétes puskával. A rendőrség az ügyben lezárta a nyomozást.

Tolna 02-ben Csibi Krisztina indul, akit annak ellenére kezel új jelöltként a Fidesz, hogy ő nyert az időközi választáson, amit Potápi Árpád halála miatt írtak ki. Csibi Potápi munkatársa volt.

Szombathelyen és a környező településeken - Hende Csaba volt körzetében - Vámos Zoltán főispán indul új jelöltként. Ő volt 2022-ben Menczer Tamás kampányfőnöke, aki hajszálnyival behúzta Budaörsöt Szél Bernadett elől.

Kontrát Károly a kongresszus előtt két nappal jelentette be, hogy nem indul újra, helyette Balatonfüreden Hegedűs Barbara lesz a Fidesz jelöltje. Ő 2024. októbere óta a parlament tagja, listáról került be.

Vagyis, olyan szempontból új jelölt, hogy még nem indult választáson.

Az nem okozott meglepetést, hogy pár körzettel arrébb, Pápán Takács Péter egészségügyi államtitkár indul, szintén új jelöltként.

Az is köztudott volt, hogy Vigh László nem indul újra Zalaegerszegen, neki Orbán Viktor vitte el a selyemzsinórt. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Vigh helyett Szilasi Gábort indítják, aki 2019 óta zalaegerszegi önkormányzati képviselőként és frakcióvezető-helyettesként dolgozik. A Semmelweis Egyetemen végzett, 20-szoros magyar bajnok atléta, korosztályos válogatott sportoló.