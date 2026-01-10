Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal, és vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezetről szóló amerikai javaslatot

Ukrajna vizsgálja az Egyesült Államoknak azt a javaslatát, hogy szabad gazdasági övezet hozzanak létre a Donyec-medencében a háború lezárása után – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Az MTI által szemlézett interjú szerint a terv megvalósulása esetén ez egy olyan pufferövezet lehetne, ahol a katonai erők visszavonása után vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának. Zelenszkij szerint ez egy „bonyolult, de igazságos” konstrukció lehetne.

Az ukrán elnök a Bloombergnek arról is beszélt – ám ez az MTI-ben nem jelent meg –, hogy Kijev egy szabadkereskedelmi megállapodásról is tárgyal az Egyesült Államokkal. Azt mondta, hogy a javaslat részleteit közvetlenül Donald Trump elnökkel kell megvitatnia, hozzátéve, hogy egy ilyen megállapodás további gazdasági biztonsági garanciát is jelentene. Emellett személyesen tárgyalna az amerikai elnökkel az Egyesült Államok konkrét kötelezettségvállalásairól egy újabb orosz agresszió esetén. Azt mondta, ezen a téren valami konkrétabbat akar, mint pusztán ígéreteket a válaszlépésekre.

Zelenszkij a Fehér Házban az augusztusi látogatásán. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A donyeci különleges gazdasági övezet megvalósításához ugyanakkor egyrészt „Oroszország részéről szimmetrikus lépésekre, másrészt Ukrajnán belüli egyeztetésre van szükség”. Az övezet a Donyec-medence egyes körzeteiben egy kompromisszum eredményként jönne létre: mindkét fél olyan távolságra vonná vissza csapatait, amely már elegendő a normális élethez.

Zelenszkij beszélt egy esetleges békemegállapodásról is, mondván, a harci cselekmények beszüntetésére lehetőség lenne a felek jelenlegi állásainak megőrzésével, vagyis azzal, hogy a megoldatlan kérdéseket később diplomáciai úton rendeznék. „Ez esetben a frontvonal befagyasztásáról van szó, nem magának a háborúnak a lezárásáról” – mondta, hozzátéve: ez a megoldás egyszerűbb lenne Ukrajna szövetségesei számára, „ami a megvalósítást és az egyezség betartásának ellenőrzését illeti”.

Az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata közben azt közölte, hogy szombatra virradóra az orosz hadsereg ismét támadást intézett Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, aminek következtében Dnyipropetrovszk megyében több mint 130 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül. Krivij Rih városában és környékén az ellenséges dróncsapások következtében tüzek keletkeztek, és megrongálódott az infrastruktúra, ami áramkimaradást eredményezett. A megyeszékhelyen, Dnyipro városában és környékén úgyszintén fennakadások vannak az áramellátásban, írja az MTI.