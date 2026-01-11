A kubai elnök üzent Trumpnak: „Senki sem diktálhatja nekünk, hogy mit kell tennünk”

„Kuba szabad, független és szuverén ország. Senki sem diktálhatja nekünk, hogy mit kell tennünk. Kuba nem támad másra, hanem őt támadja az Egyesült Államok már 66 éve. Kuba nem fenyeget, kész és hajlandó utolsó csepp véréig védekezni”

– írta Miguel Díaz-Canel kubai államfő reagálva Donald Trump korábbi üzenetére.

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán ugyanis azt írta, Kuba nem kap több olajat és pénzt Venezuelától, ezért azt javasolja, hogy még mielőtt túl késő nem lesz, kössön megállapodást Washingtonnal.

A kubai elnök hangsúlyozta, hogy Washingtonnak nincs erkölcsi joga bármiben is kérdőre vonni Havannát, mert szerinte éppen az amerikai vezetés „vált mindent üzletté, ideértve az emberéleteket is”.

Miguel Díaz-Canel, kubai elnök Fotó: YAMIL LAGE/AFP

„Azok, akik most hisztérikusan támadják országunkat, dühös haraggal reagálnak népünk azon szuverén döntésére, hogy saját politikai modelljét választja. Azoknak, akik a forradalmat okolják a súlyos gazdasági nehézségekért, amelyeket átélünk, szégyelleniük kellene magukat, mert tudják és elismerik, hogy ez a drákói, fojtogató nyomás eredménye, amelyet az Egyesült Államok már hat évtizede gyakorol ránk, és amelynek szigorításával fenyeget” – tette hozzá

Trump üzenetét a kubai külügyminiszter sem hagyta szó nélkül. „A kubai vezetés, eltérően az Egyesült Államoktól, nem folyamodik zsoldosokhoz, zsaroláshoz vagy a katonai kényszer politikájához más országok viszonylatában”, írta Bruno Rodríguez az X-en.

Rodríguez válaszában nyomatékosította: Kubának minden joga megvan az olajimportra olyan piacokról, amelyek készek exportálni külső beavatkozás, illetve az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedései nélkül. Rodríguez szerint a jog és igazság Kuba oldalán áll, Washington viszont „bűnöző és féktelen hegemónként viselkedik, amely fenyegeti a békét és biztonságot nemcsak ezen a féltekén, hanem globálisan is”. (MTI)