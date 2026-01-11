Az Egyesült Államok újabb támadásokat hajtott végre az Iszlám Állam ellen Szíriában

Az Egyesült Államok újabb légicsapást intézett Szíriában az Iszlám Állam ellen szombaton – írja az MTI.

Az amerikai Központi Parancsnokság (USCENTCOM) bejelentése szerint az amerikai művelet az Iszlám Állam terrorszervezet több célpontja ellen irányult újabb megtorló akcióként az iszlamisták decemberi támadásáért.

Két amerikai szárazföldi katona és egy civil tolmács halt meg a közép-szíriai Palmüra városában, amikor egy támadó amerikai és szíriai erők konvoját vette célba, mielőtt lelőtték. A támadásban további három amerikai katona is megsebesült. A szíriai belügyminisztérium közlése szerint a támadó a szíriai biztonsági erők tagja volt, akit az Iszlám Állammal való szimpatizálással gyanúsítottak. A támadás miatt Donald Trump korábban megtorlást ígért.

Az amerikai légierő két F-15E Strike Eagle vadászgépe Irak felett 2014. szeptember 23-án. Fotó: EyePress News

Az amerikai haderő megtorlásul december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), aminek első hullámában szintén az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen. Trump szerint a szíriai kormány teljes mértékben támogatta a csapásokat.

A mostani katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt az Aszad-rezsimet megdöntő Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok kiterjeszti a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország „történelmi átalakulását”.