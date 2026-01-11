Feljelentettük magunkat, a többiek addig biztonságban vannak

Orbán Viktor hallgat, a magyar kisebbségi érdekeknél fontosabbnak látszik számára a Robert Ficóval való politikai szövetség, Magyar Péter pedig kampányüzemmódban azzal fenyeget, hogy ha miniszterelnök lesz, a szlovák nagykövetet is kiutasíthatja a Beneš-dekrétumok körüli botrány miatt.
Az ügy, ami miatt már Budapesten is tüntettek, nálunk leginkább pártpolitikai téma, Szlovákiában azonban vérre megy: egy friss törvénymódosítás alapján akár hat hónapos börtönbüntetés is kiszabható arra, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat, azt a rendelkezést, ami 1945 után kollektív bűnösként bélyegezte meg a németeket és a felvidéki magyarokat.
Hárman azonban nem ijedtek meg a „némasági törvénytől”: azonnal petíciót indítottak ellene, majd saját magukat jelentették fel, hogy próbára tegyék a szlovák hatóságokat.
Fiala-Butora János kutató, a kisebbségi jog európai szakértője és Orosz Örs, a magyar nyelvi jogok civil aktivistájából lett szlovákiai magyar politikus egy harmadik barátjukkal, Stubendek Attilával együtt sétáltak be a komáromi rendőrségre a Duna szlovákiai oldalán, hogy feljelentsék magukat, mert megszegték a decemberben elfogadott törvényt.
Amikor a populista internacionálé fontosabb, mint a határon túli magyarok érdeke, a kisebbségi jog pedig sokadlagos: a Beneš-dekrétumok 80 év után is velünk vannak.
Sokáig várt, és most se volt különösebben konkrét.
Ha Szlovákia hatályban tart magyarokat kollektíven büntető jogszabályt.
Vagyis a csehszlovákiai magyarokat és németeket a jogaiktól és vagyonuktól megfosztó jogszabályokat.
December végén fogadták el azt a törvényt Szlovákiában, mely börtönnel fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a Beneš-dekrétumokat. Ez ellen a törvény ellen szólaltak fel az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción szombaton.
A magyar kormány meg sem próbálta ezt megakadályozni. A Magyar Szövetség polgári engedetlenségbe kezd.
A kezdeményezők bocsánatkérést várnak a szlovák parlamenttől, de céljuk nem a konfrontáció, hanem annak jelzése, hogy a jogszabály súlyos hatással van a szólásszabadságra és a közéleti párbeszédre.