Fűtetlen lakásokban fagyoskodnak a kijeviek, miután az orosz támadások miatt a csőd szélére sodródott a közműhálózat

Kijev lakosai fűtetlen lakásaikban dideregtek szombaton, miközben a hőmérséklet már mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt. A helyi mérnökök folyamatosan küzdenek az áram-, víz- és fűtésszolgáltatás helyreállításával – írja a Reuters. A lap cikkében megjegyzi, Oroszország rendszeresen intenzíven támadja Ukrajna energiarendszerét 2022 óta, a háború negyedik tele azonban a leghidegebb és legsötétebb lehet, mivel a hálózatban keletkezett károk a csőd szélére sodorják a közműellátást.

Szombaton ismét leállt Kijev fűtése, áram- és vízellátása, amelyet két nappal korábban súlyos légitámadás ért. A lapnak nyilatkozott a 71 éves nyugdíjas, Halina Turcsin, aki Kijev súlyosan érintett keleti partján él, lakásának ablakát műanyag fóliával takarták le, miután dróntörmelékek csapódtak be az előző éjszakai támadás során.

Fotó: JOSE COLON/Anadolu via AFP

Elmondta, hogy két napja nem főzött, azt ette, ami a konyhájukban maradt, mielőtt elment az áram, a víz és a fűtés, és most megpróbál egy gázüzemű kempingfőzőn főzni. „Reméljük, hogy fűtést adnak nekünk. Ha áramot nem is, de legalább fűtést” – mondta, miközben pulóverekbe burkolózva állt a konyhájában.

A városvezetés szombaton helyi idő szerint dél körül közölte, hogy az Ukrenergo állami hálózatüzemeltető elrendelte a város energiarendszerének leállítását, és ennek következtében a víz- és fűtésrendszerek, valamint az elektromos tömegközlekedés is leáll. Kevesebb mint egy órával később Kijev egyes részein már helyreállt az áramszolgáltatás.

Pénteken, mivel Kijev lakótömbjeinek mintegy fele fűtés nélkül maradt a legutóbbi orosz rakéta- és dróntámadás után, Vitalij Klicsko polgármester arra kérte a lakosokat, akiknek van egy meleg helyük, ahová elmehetnek, hogy ideiglenesen hagyják el a várost. Halina Turcsin, a hideg lakásában élő nyugdíjas azt mondta, van egy falusi házikója egy másik régióban, de az fűtetlen, és három napba telik, mire bemelegszik fával. „A szomszéd írt. Azt mondta, hogy tegnap este már mínusz 17 (Celsius-fok) volt ott.”