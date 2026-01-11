Ha lehet, ne induljon útnak senki az északnyugati országrészben – kéri a katasztrófavédelem

Jelenleg is másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs délelőtti sajtótájékoztatóján.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs – mondta, részletezése szerint azonban gondokat több helyen és több formában is okoz a jelenlegi helyzet.
A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.
Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel is, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. Ezzel kapcsolatban pont szombaton fogalmazott meg kritikát Őrsi Gergely, II. kerületi polgármester, aki levélben kért tájékoztatást a MOHU-tól, hiszen „több utcában már a karácsony környéki szállítások is elmaradtak. Nem indokolható a kiesés egésze az időjárással, ráadásul több olyan utcát érint a kimaradás, ami járható volt az esedékes szemétszállítás idején, az FKF takarította”.