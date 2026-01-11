Ha lehet, ne induljon útnak senki az északnyugati országrészben – kéri a katasztrófavédelem

Jelenleg is másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs délelőtti sajtótájékoztatóján.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs – mondta, részletezése szerint azonban gondokat több helyen és több formában is okoz a jelenlegi helyzet.

Szombaton például balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán.

Hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve.

A vízszolgáltatás szombaton öt vármegyében és négy budapesti kerületben összesen 1907 fogyasztási helyen szünetelt, vasárnapra a szolgáltatás mindenhol helyreállt.

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el.

A vasúti közlekedést néhány vonalon váltóhibák lassították szombaton. A MÁV honlapján megtalálhatók azok az útvonalak, ahol a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik.

Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők.

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.

Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel is, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. Ezzel kapcsolatban pont szombaton fogalmazott meg kritikát Őrsi Gergely, II. kerületi polgármester, aki levélben kért tájékoztatást a MOHU-tól, hiszen „több utcában már a karácsony környéki szállítások is elmaradtak. Nem indokolható a kiesés egésze az időjárással, ráadásul több olyan utcát érint a kimaradás, ami járható volt az esedékes szemétszállítás idején, az FKF takarította”.