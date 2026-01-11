Ha valaki, hát Süli János biztosan megértette Orbán újmédiás elvárásait

Orbán Viktor és Lázár János is beszélt már arról, hogy aki talpon akar maradni a politikában, annak meg kell tanulnia alkalmazkodni a közösségi média által támasztott követelményekhez.

Ha volt valaki a Fidesz-KDNP-ben, aki megértette, miről van szó, az minden bizonnyal Süli János egykori miniszter, aki a Fidesz szombati kongresszusára tartva jelentkezett be úgy, ahogy azt bármelyik édesanya elvárná egy kiránduló általános iskolástól.

Fotó: Süli János/Facebook

„Tankoltunk a százhalombattai MOL-kúton, megyünk a Fidesz-kongresszusra, tervezetten 9:45-re szeretnénk odaérni, az utak jók, tiszták, az időjárás megfelelő, úgyhogy minden bizonnyal oda is érünk 9:45-re” – mondta Süli János a videóban, amiben nincsen hiba, mert nem is lehet.

