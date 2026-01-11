„Jól vagyunk, harcosok vagyunk” – üzente a börtönből Nicolás Maduro

A New York-i börtönből üzent Nicolás Maduro elrabolt venezuelai elnök, közben az amerikai külügyminisztérium felszólította Venezuelában élő állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el az országot – írja az MTI.

„Jól vagyunk, harcosok vagyunk”

– üzente a fia szerint Maduro a brooklyni fogvatartási központból. Az amerikai különleges erők január 3-án rabolták Venezuelából az elnök-diktátort és feleségét. Drogterrorizmusra irányuló összeesküvéssel, kokaincsempészési összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják, de a New York-i bíróságon minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Feleségével március 17-ig, a következő tárgyalásig így is biztosan az Egyesült Államokban maradnak.

Fotó: Stringer/Anadolu via Reuters Connect

Az akció után Donald Trump bejelentette, hogy ők irányítják Venezuelát. Ideiglenes elnökként a korábbi alelnököt, Delcy Rodríguezt nevezték ki. Arra a kérdésre, hogy miért őt ismerték el Venezuela új vezetőjeként a nemrég Nobel-békedíjat nyerő María Corina Machado helyett, Trump nem válaszolt.

A venezuelai vezetés a héten a „béke keresését” célzó gesztusként be is jelentette, hogy „jelentős számú” állampolgárt és külföldit engednek szabadon a börtönökből. A közeli hozzátartozók és emberi jogi aktivisták szerint azóta a közel 800-ból alig húsz, politikai okokból fogva tartott személyt engedtek ki. Ráadásul nem sokkal a bejelentés után az állami őrizetben meghalt egy hazaárulás vádjával letartóztatott 52 éves rendőr. A Családok Bizottsága a politikai foglyok szabadságáért nevű szervezet vasárnap az X-en elítélte az esetet. A rendőr a venezuelai Portuguesa államban szolgált több mint húsz éve, tavaly decemberben vették őrizetbe, mert a rezsimet és az állam kormányzóját bíráló üzeneteket osztott meg.

Közben a Guardian szerint az USA felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak Venezuelába, és üzent azoknak, akik már ott tartózkodnak, hogy azonnal hagyják el az országot, mert bizonytalan a biztonsági helyzet. Információik szerint a rezsimet támogató fegyveres milíciák – az úgynevezett colectivók – tagjai útlezárásokat állítanak fel, és járműveket vizsgálnak át annak kiderítésére, hogy az utasok amerikai állampolgárok-e, illetve az ország támogatóinak számítanak-e. „Az Egyesült Államok venezuelai állampolgárainak ébernek kell maradniuk, és fokozott óvatossággal kell közlekedniük” – áll a külügyminisztérium figyelmeztetésében.