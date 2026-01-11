„Jól vagyunk, harcosok vagyunk” – üzente a börtönből Nicolás Maduro

A New York-i börtönből üzent Nicolás Maduro elrabolt venezuelai elnök, közben az amerikai külügyminisztérium felszólította Venezuelában élő állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el az országot – írja az MTI.
„Jól vagyunk, harcosok vagyunk”
– üzente a fia szerint Maduro a brooklyni fogvatartási központból. Az amerikai különleges erők január 3-án rabolták Venezuelából az elnök-diktátort és feleségét. Drogterrorizmusra irányuló összeesküvéssel, kokaincsempészési összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják, de a New York-i bíróságon minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Feleségével március 17-ig, a következő tárgyalásig így is biztosan az Egyesült Államokban maradnak.
Az akció után Donald Trump bejelentette, hogy ők irányítják Venezuelát. Ideiglenes elnökként a korábbi alelnököt, Delcy Rodríguezt nevezték ki. Arra a kérdésre, hogy miért őt ismerték el Venezuela új vezetőjeként a nemrég Nobel-békedíjat nyerő María Corina Machado helyett, Trump nem válaszolt.
A venezuelai vezetés a héten a „béke keresését” célzó gesztusként be is jelentette, hogy „jelentős számú” állampolgárt és külföldit engednek szabadon a börtönökből. A közeli hozzátartozók és emberi jogi aktivisták szerint azóta a közel 800-ból alig húsz, politikai okokból fogva tartott személyt engedtek ki. Ráadásul nem sokkal a bejelentés után az állami őrizetben meghalt egy hazaárulás vádjával letartóztatott 52 éves rendőr. A Családok Bizottsága a politikai foglyok szabadságáért nevű szervezet vasárnap az X-en elítélte az esetet. A rendőr a venezuelai Portuguesa államban szolgált több mint húsz éve, tavaly decemberben vették őrizetbe, mert a rezsimet és az állam kormányzóját bíráló üzeneteket osztott meg.
Közben a Guardian szerint az USA felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak Venezuelába, és üzent azoknak, akik már ott tartózkodnak, hogy azonnal hagyják el az országot, mert bizonytalan a biztonsági helyzet. Információik szerint a rezsimet támogató fegyveres milíciák – az úgynevezett colectivók – tagjai útlezárásokat állítanak fel, és járműveket vizsgálnak át annak kiderítésére, hogy az utasok amerikai állampolgárok-e, illetve az ország támogatóinak számítanak-e. „Az Egyesült Államok venezuelai állampolgárainak ébernek kell maradniuk, és fokozott óvatossággal kell közlekedniük” – áll a külügyminisztérium figyelmeztetésében.
A venezuelai elnök és felesége hétfőn áll bíróság elé először New Yorkban. Az ügyészek szerint Maduro felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Egy veterán, 92 éves bíró kapta az ügyet.
„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta a venezuelai diktátor.
A parlamentben felszólalt az elrabolt elnök, Nicolas Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította a korábbi alelnök Rodríguezt.
Az amerikai elnök szerint az ideiglenes venezuelai kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amire annak szüksége van.
Az ideiglenes elnök testvére szerint ezzel a békét keresik.