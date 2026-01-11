Kétszer annyi női jelöltet indít a Fidesz, mint a legutóbbi választáson, de így is messze elmarad a Tisza Párttól

A Fidesz 2026-ban kétszer annyi női egyéni képviselőjelöltet indít, mint a 2022-es választáson, ugyanakkor a női jelöltek aránya így is alacsonyabb, mint a Tisza Pártnál, írja a Telex.

A kormánypártok a 2018-as választáson 6, 2022-ben pedig 7 helyen indítottak női jelöltet. A szombaton bemutatott 106 képviselőjelölt között 14 nő van – ez a jelöltek 13,2 százaléka –, ami kevesebb, mint az Attilák és a Gáborok száma együttvéve: belőlük 8–8 szerepel a listán.

A Tisza Párt a már bejelentett 105 körzet harmadában, összesen 34 helyen indít női jelöltet. A Demokratikus Koalíció 28 nőt (26 százalék) indít a választáson, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei között 17 nő van (16 százalék).

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A győzelemre esélyes két nagy pártot, a Fideszt és a Tiszát nézve 62 körzetben egyik pártnak sem lesz női jelöltje, és csak négy olyan választókerület van, ahol két nő indul:

a Budapest 2-es számú választókerületben (Józsefváros) Ferencz Orsolya fideszes űrbiztos és Bódis Krisztina, a Tisza Párt szociálpolitikai szakértője,

a Hajdú-Bihar 2-es választókerületben (Debrecen) Széles Diána debreceni alpolgármester és Tompa Enikő közigazgatási menedzser,

a komáromi (Komárom–Esztergom 3.) választókerületben Czunyiné Bertalan Judit fideszes országgyűlési képviselő és területfejlesztésért felelős államtitkár Árvay Nikolett ügyvéddel,

Balatonfüreden és környékén (Veszprém 2.) az utolsó pillanatban beugró Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselő pedig Forsthoffer Ágnessel, a Tisza Párt alelnökével és turisztikai szakértőjével csap össze.

A szombati Fidesz-kongresszuson ismertették a Fidesz-KDNP úgynevezett pártszövetség 106 egyéni képviselőjelöltjének neveit, a térképünk itt tekinthető meg. A kongresszuson azt mondták, a tavaszi választásnak 41 körzetben új jelölttel vágnak neki, és 65 ember maradt a helyén (de 2022-höz képest új jelölt a dombóvári Csibi Krisztina is, hiszen a négy éve győztes Potápi Árpád a parlamenti ciklus közben elhunyt, igaz, a halála miatt kiírt időközi választáson Csibi már tavaly januárban egyéni mandátumot szerzett). Az új jelöltek között egy igazán érdekes, országosan ismert név bukkant fel: a gödöllői körzetben Orbán Viktor a kormánya egyik tagját, Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert indítja.

Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2022-es választási eredmény megismétlése a céljuk, ami 87 egyéni mandátumot jelentene. A jelenlegi erőviszonyok alapján azonban ez jócskán eltúlzott várakozásnak tűnik, számításaink szerint az inkább fideszes és inkább ellenzéki körzetek száma is nagyjából ugyanannyi, míg 10 választókerület lényegében megjósolhatatlan. Mindez persze akkor igaz, ha nem mozdul el a pártok támogatottsága drasztikusan egyik vagy másik irányba, hiszen akkor minden felülíródik.