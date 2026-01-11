Magyar: Én sosem fogom megkérdőjelezni a kormánypárti politikusok magyarságát

„Vajon létezik-e annál alávalóbb és gonoszabb dolog a magyar politikában, mint hogy a Fidesz politikusai rendre megkérdőjelezik a Tisza politikusainak magyarságát” –reagálta Magyar Péter arra, hogy a szombati Fidesz-kongresszuson Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz választmányi elnöke háromszor is Peter Magyarként hivatkozott rá, rendes nevén nem nevezte.

Magyar felsorolt még a Fidesz és a propaganda által használt gúnyneveket – „Ruszin-Szendi Románusz, szlovák asszony, ukrán Peti, Brüsszel Peti…” –, és azt írta:

„Vajon tesz-e ilyet egy magabiztos, becsületes, hazafi politikus? Szerintem nem. Én sosem fogom megkérdőjelezni a kormánypárti politikusok magyarságát. Sajnos a magyarok között is vannak rossz emberek: tolvajok és egyéb bűnözők”.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz több órás kongresszust tartott, ahol bemutatták a 106 egyéni képviselőjelöltet. Beszédek is voltak, Kövér például azt mondta, a választáson „elveszíthetjük az életmódunkat, a kultúránkat, sőt az önmeghatározás lehetőségét, vagyis a hazánkat”. Kövér szerint mindez „Peter Magyar” miatt került veszélybe, akit beszédében többször is „Brüsszel magyarországi korrupt kreatúrájaként és ügynöklerakatának vezetőjeként” emlegetett. Az ügynöklerakatos megjegyzés aratta a legnagyobb sikert.

Orbán Viktor pedig a fiatalriogatással és a már unalomig ismert panelekkel egybekötött beszédében azt mondta, hogy húsz év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra, és hogy „a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.