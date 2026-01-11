Magyar Péter 5 milliárdért kész eladni a biztosvalasztas.hu-t a Fidesznek

„Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek”, írja Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza elnöke.

”Felajánlom a biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat”.

Megjegyzi: azt javasolja a „Fidesz forrongó kampánycsapatának”, hogy gyorsan döntsenek az ajánlatról, mivel mások már a .ru és a .eu végződésű domaineket is lefoglalták. Előbbi egyébként a Direkt36 Dinasztia című filmét hozza be.

Ahogy arról mi is írtunk, szombaton fél kilenc után nem sokkal feltételesen regisztrált státuszba került a biztosvalasztas.hu domain az ezt nyilvántartó adatbázis szerint. Az oldalt, amely a Fidesz kongresszusán megmutatott új szlogen, a Biztos választás nevét viseli, a Tisza foglalta le. Az oldalon egy hosszú felsorolás található arról, hogy mi minden rosszat csinál a Fidesz, valamint a lap alján található egy kérdőív is, illetve zöld dobozban a Tisza szavazásra felhívó szövege.