Mától hosszabb az eredetileg pár naposra tervezett orosz invázió Ukrajnában, mint a szovjetek nagy honvédő háborúja

Amikor 2022. február 24-én megindultak az orosz csapatok az ukrán határon át, elemzések alapján Putyin úgy hitte, az orosz erők napokon belül elfoglalják Kijevet. A Royal United Services Institute (RUSI) elemzése szerint Oroszország 10 napon belül tervezte Ukrajna legyőzését, a kormány elfogásával vagy megsemmisítésével, majd később az ország annektálásával.

Ehhez képest ma az orosz-ukrán háború 1418. napja van. Ezzel pedig ez a konfliktus ma beérte időtartamában a szovjetek nagy honvédő háborúját, azaz a II. világháborús harcot a nácik ellen.

Egy férfi Avdijivka romjai között, 2023. márciusában Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Ahogy arra ez az adatelemzéssel foglalkozó szakértő, Marijn Markus is felhívta a figyelmet, 1418 nap alatt a Vörös Hadsereg eljutott egészen Berlinig. Putyin katonái még mindig Pokrovszkért harcolnak, ami negyven km-re van a 2022-es kiindulási ponttól. Oroszországban pedig még mindig „különleges katonai műveletnek” hívják ezt a háborút, amely már hosszabb, mint az a háború, amire az orosz nemzeti identitás jelentős részét építették.